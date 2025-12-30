Çayırova Belediyesi 2025'te Sosyal Yardımda Binlerce Destek

Çayırova Belediyesi 2025'te ihtiyaç sahiplerine kapsamlı destek sağladı

Çayırova Belediyesi, 2025 yılı boyunca yürüttüğü sosyal yardım çalışmalarıyla ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerine cevap verdi. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri; medikal malzemeden kırtasiye desteğine, giyim ve yakacak yardımlarından sıcak yemek dağıtımına kadar geniş bir yelpazede hizmet sundu.

Yardım rakamları

Yıl içinde verilen destekler arasında 3 bin 994 gıda yardımı, 3 bin 373 medikal malzeme desteği ve bin 502 kırtasiye yardımı bulunuyor. Ayrıca 303 hasta yatağı ve 156 tekerlekli sandalye temin edildi.

Yakacak ve kıyafet desteği

İhtiyaç sahibi ailelerin ücretsiz sıfır kıyafet edinebildiği Sevince Mağazası aracılığıyla 2025 yılında 959 aileye toplam 17 bin 970 parça kıyafet dağıtıldı. Yakacak yardımları kapsamında ise ilçe genelinde 20,5 ton odun ve 16 bin 675 ton kömür desteği sağlandı.

Hasta nakil hizmetleri

Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen hasta nakil hizmetlerinden de yoğun şekilde faydalanıldı. 2025 yılı boyunca 6 bin 386 kişi hastanelere sevk edilirken, hasta nakil araçları toplam 121 bin 283 kilometre yol kat etti.

Çayırova Belediyesi yetkilileri, sosyal yardım çalışmalarıyla ilçe sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini belirtti.

