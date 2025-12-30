Sağlıkta 2025 Bilançosu: Koruyan, Geliştiren, Üreten Sağlık

Sağlık Bakanlığı 2025 bilançosu: 'Koruyan, Geliştiren, Üreten Sağlık' modeli

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetleri, dijitalleşme, yerli üretim ve farkındalık kampanyalarıyla sağlık sistemini güçlendirmeye yönelik çok sayıda uygulamayı hayata geçirdi. Bakanlık çalışmalarını ‘Koruyan, Geliştiren, Üreten Sağlık’ modeline göre şekillendirdi.

Koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirildi

Koruyucu hizmetlerde bu yıl 40-69 yaş arasındaki 1.040.885 kişiye mamografi taraması yapıldı. Ulusal Mamografi Raporlama Sistemi sayesinde son 1 yılda 25 binden fazla kadında kanser erken teşhis edildi. Kanser taramalarından daha fazla vatandaşın haberdar edilmesi amacıyla hayata geçirilen SMS bilgilendirme uygulamasıyla yaklaşık 15 milyon vatandaş taramalara davet edildi.

Kronik hastalıklara erken teşhis

Hastalık Yönetim Platformu (HYP) içerisindeki modüller aracılığıyla son 1 yılda 69 milyon tarama ve 43,6 milyon izlem gerçekleştirildi. Diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler risk, obezite, yaşlı değerlendirme, koroner arter hastalığı, kronik böbrek hastalığı, inme, astım ve KOAH gibi alanlarda tarama ve takipler sürdürüldü.

Çocukluk çağı aşı takvimine yenilikler

1998’den beri uygulanan Hepatit B aşısı ile 2008’den beri kullanılan beşli karma aşıyı birleştiren altı bileşenli karma aşı uygulamasına geçildi. Ayrıca aşılama programına Tetanos-Difteri-Aselüler Boğmaca (TDAB) aşısı eklendi.

Randevuya erişimde kolaylık

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 2025 yılında 388.095.539 randevu alındı; günlük ortalama randevu sayısı 1,7 milyone ulaştı. Sistem, 81 ilde 72 branşta aynı güne, 73 ilde aynı günde tüm branşlara randevu verebilecek seviyeye getirildi. Yapılan iyileştirmelerle randevu bekleyen hasta sayısı 4 milyondan 400 binin altına düştü ve bekleyen vatandaş oranı %90 azaldı.

MHRS üzerinden YAŞAM, SHM, KETEM ve Gebe Okulları randevuları alınabiliyor; şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına randevu önceliği sağlandı. Ayrıca MHRS’de aile hekimine yönlendirme uygulaması devreye alındı; aile hekimliklerinde akupunktur ve fitoterapi uygulamaları başladı.

Kampanyalarla farkındalık çalışmaları

Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı kapsamında yürütülen çalışmalarla 855 okulda 284.723 öğrenciye ulaşıldı. İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa kampanyasıyla 3 ayda Türkiye genelinde 10 milyondan fazla kişinin boy-kilo ölçümleri yapıldı; vücut kitle endeksi hesaplananların yaklaşık %65'inin fazla kilolu olduğu tespit edilerek Sağlıklı Yaşam Merkezleri'ne yönlendirildi.

Dumansız Türkiye iletişim kampanyası kapsamında 81 ilde yapılan çapraz denetimlerde 4 milyonu aşkın denetimde 30 binden fazla ihlal tespit edildi. Tütünle Mücadele Timleri (TİM) yaklaşık 700 bin vatandaşa ulaştı; 277 bin vatandaş ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattına yönlendirildi. Mobil sigara bırakma poliklinikleri ve TİM’ler tarafından 180 binden fazla kişiye danışmanlık verildi. Normal Doğum Eylem Planı ile primer sezaryen oranında 4,1 puanlık (yüzde 12,3) düşüş sağlandı.

Anne adaylarına rehberlik

Anne dostu hastane sayısı 39 yeni hastaneyle 194e yükseldi. Gebe Okullarında 554.824 gebeye eğitim verildi; Her Gebeye Ebe Uygulaması kapsamında 377.000 gebeye ulaşıldı. Annelik Yolculuğu Mobil Uygulaması ile gebelik, doğum, lohusalık ve 0-2 yaş bebek bakımıyla ilgili bilimsel bilgiler ücretsiz erişime sunuldu; uygulama 76.000 kez indirildi.

Sağlıkta dijitalleşme

E-nabız üzerinden hizmet veren NeyimVar? uygulaması ile son 1 yılda 5,9 milyon kişi randevu alırken hastalık belirtilerine göre doğru branşa yönlendirildi. RADIS-Akılcı Görüntüleme Karar Destek Sistemi ile gereksiz görüntüleme tetkikleri azaltılarak maliyetler düşürüldü. Evde Sağlık Yönetim Sistemi (ESYS) ile e-Rapor entegrasyonu sayesinde tam bağımlı veya 80 yaş ve üstü kişilere ait 583.493 rapor otomatik olarak yenilendi.

Dijital organ bağışı düzenlemesi ile bağış e-Nabız üzerinden yapılabilir hale geldi; ekim ayından itibaren yaklaşık 45 binden fazla vatandaş organını e-Nabız profili üzerinden bağışladı.

‘Üreten Sağlık’ ve milli teknoloji hamlesi

‘Üreten Sağlık’ modeli kapsamında desteklenen 41 yerli ürün geliştirme projesi başlatıldı. Bu çalışmalar arasında:

ASELSAN ile geliştirilen yerli kalp-akciğer makinesinin ilk testleri başarıyla tamamlandı; cihazın gelecek yıldan itibaren hastanelerde kullanılması planlanıyor. Yerli Sürekli Glikoz İzleme Cihazı üretimi tamamlanarak klinik çalışmalara başlandı. TÜSEB Biyoteknoloji Enstitüsü ile Kanser Enstitüsü ortak projesiyle CAR-T hücre tedavisi yerli imkanlarla geliştirildi. ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen Mobil Dijital Röntgen Cihazı kamu hastanelerinde kullanılmaya başlandı; yerli otomatik şok cihazı Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) dağıtımına başlandı. TÜSEB-Biosys iş birliğiyle geliştirilen ev tipi mekanik ventilatör Bioxy Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda tanıtıldı.

TÜSEB tarafından aşı, biyoteknoloji, tanı kitleri ve yapay zeka destekli tıbbi cihazlar dahil 1.924 proje desteklendi. Ayrıca 4Fikirden Ürüne Portalı hayata geçirildi.

SMA ilacı ve yerli aşı çalışmaları

TÜSEB ile Polifarma İlaç arasında SMA ilacının yerli üretimine ilişkin protokol imzalandı; ilacın seri üretimine 2026 yılında geçilmesi hedefleniyor. Kuduz ve Kırım Kongo aşılarının tamamen yerli üretimi için yürütülen laboratuvar çalışmaları son aşamaya geldi.

İlaç, kozmetik ve tıbbi cihaz denetimleri

Bakanlık 2025'te ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik ve biyosidal ürünlere ilişkin denetimlerini sürdürdü. İnternet ve sosyal medya mecralarındaki denetimler sonucunda 1.418 internet sitesi erişime kapatıldı; sağlık beyanıyla yapılan satış ve tanıtımlara yönelik 3.407 internet sitesi erişime engellendi ve mevzuata aykırı işlemlere idari para cezaları uygulandı.

Sağlıkta dijital denetim

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu talimatıyla başlatılan dijital denetimlerle, yapay zeka destekli veri analizleriyle riskli durumlar tespit edildi. Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) başarı oranı %90'ın üzerine çıktı.

Acil sağlık hizmetleri ve yatırımlar

Acil sağlık hizmetleri yaygınlaştırılarak acil sağlık istasyon sayısı 3.574'e çıkarıldı. 2025'te kara ambulanslarıyla yaklaşık 6,5 milyon hasta/yaralı, deniz ambulanslarıyla 3.206, hava ambulanslarıyla 50.684 hasta/yaralı hastanelere nakledildi. Bu yıl 60 yeni ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisinin yapımı tamamlandı; 302 yeni Aile Sağlığı Merkezi ve 71 Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 çalışmaları, koruyucu sağlık, dijital dönüşüm ve yerli üretim odaklı adımlarla hem hizmet erişimini genişletti hem de sağlık teknolojilerinde yerli kapasiteyi artırdı.

