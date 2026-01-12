Tekirdağ'da Kar Sevinci: Başkan Candan Yüceer Bereket Diledi

Tekirdağ'da yazın kurak geçen dönemi sonlandıran kar yağışı memnuniyet yarattı; Başkan Candan Yüceer karın bereket getirmesini diledi ve ekiplerin çalışmalarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:12
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:32
Yazın kurak geçen kent beyaza büründü

Tekirdağ’da etkili olan kar yağışı, yaz aylarını kuraklıkla geçiren kentte sevinçle karşılandı. Sabah saatlerinde açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yağıştan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Gece saatlerinden itibaren başlayan ve kenti beyaza bürüyen karın tarım ve su kaynakları açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yerel halk, karla birlikte gelen yağışın toprağa ve suya olumlu katkı sağlamasını umut ediyor.

Başkan Yüceer sabah yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Herkese günaydın. Büyük ailem Tekirdağ’ım. Yeni bir güne, yeni bir haftaya biz karla uyandık. Özlediğimiz, beklediğimiz bir şey bu. Biraz ince ama çok mutluyuz. İnşallah devamı gelir. Şehrimize, toprağımıza, suyumuza inşallah bereketli olur. Ekiplerimiz dün geceden beri yedi yirmi dört görev başındalar. Hem ulaşımının güvenliğini sağlamak, hem buzlanma riskine karşı tuzlama ve yollarımızı açma için görev başındalar, alandalar. Tüm ekipler alanda. Herkese iyi haftalar diliyorum. Mutlu günler diliyorum"

Belediye ekipleri kent genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, ulaşım güvenliğinin sağlanması ve buzlanma riskine karşı alınan tedbirlerin devam ettiğini bildirdi.

