Tekirdağ'da Kar Sevinci: Başkan Candan Yüceer Bereket Diledi

Yazın kurak geçen kent beyaza büründü

Tekirdağ’da etkili olan kar yağışı, yaz aylarını kuraklıkla geçiren kentte sevinçle karşılandı. Sabah saatlerinde açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yağıştan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Gece saatlerinden itibaren başlayan ve kenti beyaza bürüyen karın tarım ve su kaynakları açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yerel halk, karla birlikte gelen yağışın toprağa ve suya olumlu katkı sağlamasını umut ediyor.

Başkan Yüceer sabah yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Herkese günaydın. Büyük ailem Tekirdağ’ım. Yeni bir güne, yeni bir haftaya biz karla uyandık. Özlediğimiz, beklediğimiz bir şey bu. Biraz ince ama çok mutluyuz. İnşallah devamı gelir. Şehrimize, toprağımıza, suyumuza inşallah bereketli olur. Ekiplerimiz dün geceden beri yedi yirmi dört görev başındalar. Hem ulaşımının güvenliğini sağlamak, hem buzlanma riskine karşı tuzlama ve yollarımızı açma için görev başındalar, alandalar. Tüm ekipler alanda. Herkese iyi haftalar diliyorum. Mutlu günler diliyorum"

Belediye ekipleri kent genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, ulaşım güvenliğinin sağlanması ve buzlanma riskine karşı alınan tedbirlerin devam ettiğini bildirdi.

TEKİRDAĞ’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, YAZ AYLARINI KURAKLIKLA GEÇİREN KENTTE SEVİNÇLE KARŞILANIRKEN, TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CANDAN YÜCEER SABAH SAATLERİNDE YAPTIĞI AÇIKLAMAYLA KAR YAĞIŞINDAN DUYDUĞU MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ.