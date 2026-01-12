Tarsus'ta Sağanak: Yaklaşık 100 Mevsimlik İşçi Tahliye Edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri, Tarsus'taki sağanak sonrası çadırları suyla dolan yaklaşık 100 mevsimlik tarım işçisini tahliye ederek Mehmet Çelebi Spor Salonu'na yerleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:30
Tarsus'ta sağanak sonrası mevsimlik işçilerin tahliyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, Tarsus ilçesinde etkili olan sağanak yağışa karşı seferber oldu.

Tahliye ve barınma

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi mezarlık bölgesinde çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerini, yaşanan su baskını nedeniyle tahliye etti. İlçe Kaymakamlığı ile koordineli yürütülen çalışmada, taşkın nedeniyle çadır alanları suyla dolan yaklaşık 100 kişi, Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarıyla Yeşiltepe'den alınarak Mehmet Çelebi Spor Salonu'na taşındı.

Tahliye edilenler arasında çocuk ve kadınlar da bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahliye edilenlere su ve battaniye de dağıtıldı.

Genel müdahale ve su tahliye çalışmaları

Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri, çok sayıda iş makinesi ve personelle Tarsus'ta eş zamanlı müdahaleler gerçekleştirdi. Yunus Emre, Bolatlı, Akgedik, Fevzi Çakmak, Gazipaşa, Tozkoparan ve Yenice Mahallesi başta olmak üzere ilçenin birçok noktasında ve caddede su tahliyesi yapılarak olumsuz durumlara anında müdahale edildi.

