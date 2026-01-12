Emrah Özdemir: Gazeteciler 10 Ocak'ta Bile Görevde

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Horanta Kafe'de gazetecilerle buluştu; mesleğin fedakarlığını ve 7/24 görev anlayışını vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:19
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:19
Niğde'de Horanta Kafe'de buluşma

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Niğde Belediyesi Horanta Kafe’de düzenlenen programda basın mensuplarını ağırlayan Başkan Özdemir, gazetecilerin gününü kutladı. Programda yaptığı konuşmada gazeteciliğin mesai kavramı gözetmeyen, fedakarlık isteyen bir meslek olduğuna dikkat çekti.

Başkan Özdemir şöyle dedi: "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü kutluyorum. Gazetecilerin en özel günlerinde dahi mesleklerini bir kenara bırakamadığını görüyoruz. Kameralar, mikrofonlar hep elinizde. Gazetecilik tam olarak böyle bir meslek. Mesai kavramı olmadan, 7 gün 24 saat görevinizin başındasınız. Bunun için hepinizden Allah razı olsun"

Özdemir, gazeteciliğin iyi niyetle yapıldığında son derece kıymetli ve kutsal bir görev olduğunu vurguladı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün gazetecileri 'milletin gözü kulağı' olarak tanımladığını hatırlattı.

Konuşmasında ayrıca: "İyiyi de kötüyü de, güzel günü de zor günü de tarafsız bir şekilde topluma aktarıyorsunuz. Gecenin bir yarısında da, sabahın beşinde de oradasınız. Felaket anında da, güzel günlerde de hep sahadasınız. Şehrimizde ve dünyada olup biteni sizler sayesinde öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda basın mensuplarına teşekkür eden Özdemir; "Bu zorlu ama onurlu mesleği tercih ettiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra da güzel günlerde, güzel vesilelerle bir araya geliriz. Davetimize icabet ettiğiniz ve her zaman yanımızda olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Programa yerel ve ulusal medya temsilcilerinin yanı sıra belediye başkan yardımcıları da katıldı.

