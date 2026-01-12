Evcil Hayvanlarda Kışın Tüy Dökülmesi Hastalık Değil

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül açıklıyor

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, evcil hayvanların kış aylarında tüy dökmesinin her zaman bir hastalık belirtisi olmayabileceğini, bunun çoğunlukla hava şartlarına adaptasyon sonucu gerçekleştiğini belirtti.

Ergül, hava sıcaklıklarının aşırı düşmesinin hayvanların tüylerinde uzama ve dökülme değişikliklerine yol açabileceğini ifade etti. Eksi 10-15’ler gördüğümüz dönemlerde özellikle evde beslenen kedi ve köpeklerin fizyolojik tepkiler gösterdiğini söyledi.

Ergül, hayvanların insanların kışın kalın giyinmesine benzer şekilde soğuğa karşı dirençlerini artırmak amacıyla tüylerinin uzadığını ve bunun bazen artan dökülme ile sonuçlanabileceğini açıkladı. Ergül, bu durumun hastalık belirtisi değildir şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ancak tüy dökülmesinin eşlik ettiği bölgelerde deri üzerinde lezyonlar veya farklı odaklar varsa bu durumda veteriner kontrolünün gerekli olduğunu hatırlattı.

Yaz aylarına geçişte de tüylerde belirgin değişiklikler olacağını belirten Ergül, hayvanların kışın uzayan tüylerini yaza doğru kısaltacaklarını ve böylece sıcağa karşı dirençlerini düzenleyeceklerini söyledi.

Ergül ayrıca sahiplerin sıkça sordukları zoonoz kaygılarına değinerek koruyucu hekimliğin önemine dikkat çekti. Düzenli olarak uygulanan iç ve dış parazit iğneleri ile evde beslenen canlılardan insanlara bulaşabilecek zoonoz hastalık riskinin azaltılacağını belirtti.

Sonuç olarak kışın tüy dökülmesi büyük oranda normal bir adaptasyon tepkisidir; ancak deri problemleri veya lezyon gözlemlendiğinde veteriner hekime başvurulmalıdır.

