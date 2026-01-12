Adıyaman'da Otobüsle Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 1 Yaralı

Kahta karayolunda feci kaza

Adıyaman’da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Kahta karayolunda gerçekleşti. 02 ACU 651 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 02 DG 353 plakalı, Ünal firmasına ait yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin kağıt gibi ezildiği belirtilirken, otomobilde bulunan üç kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekibi sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi: 3 ölü