Adıyaman'da Otobüsle Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman Kahta karayolunda otobüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:17
Adıyaman'da Otobüsle Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman'da Otobüsle Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 1 Yaralı

Kahta karayolunda feci kaza

Adıyaman’da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Kahta karayolunda gerçekleşti. 02 ACU 651 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 02 DG 353 plakalı, Ünal firmasına ait yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin kağıt gibi ezildiği belirtilirken, otomobilde bulunan üç kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekibi sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi: 3 ölü

Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi: 3 ölü

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sessize Alma ve Mesajlara Cevap Vermeme Boşanma Sebebi Olabilir
2
ERÜ KBB Kliniğine Full HD ve NBI'li Yeni Nesil Endoskopi Sistemi
3
Gümüşhane'de TOKİ kura çekimiyle 940 konutun hak sahipleri belirlendi
4
İzmir’in 2025 Sağlık Karnesi: Kamu Hastaneleri Yükü ve 2026 Hedefleri
5
5. ESEV Tiyatro Günleri'nde Ödül Heyecanı: Kazananlar Açıklandı
6
ERÜ KBB Kliniğine Full HD ve NBI Destekli Yeni Nesil Endoskopi Sistemi
7
Esenyurt'ta Sarıkamış Şehitleri Dualarla Anıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları