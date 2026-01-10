Osmangazi'de Dünya Yeni Kelime Öğrenme Günü’nde Kuşaklar Buluştu

Osmangazi Belediyesi, 9 Ocak Dünya Yeni Kelime Öğrenme Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte BAREM misafirleri ile gençleri bir araya getirerek dilin gelişen dünya ile birlikte geçirdiği dönüşümü farklı açılardan ele aldı.

Kelimelerin Zaman İçindeki Yolculuğu Konuşuldu

Sosyal farkındalık çalışmalarıyla öne çıkan belediye, kelime meraklılarını ve dil tutkunlarını yeni kelimeler öğrenmeye teşvik etmek amacıyla anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Etkinlikte geçmiş yıllarda yaygın olarak kullanılan kelimeler ile günümüz koşullarında ortaya çıkan yeni kelimelerin süreçleri sohbet ortamında istişare edildi.

Gelişen ve dönüşen dünyada kelimelerin zaman içinde geçirdiği değişimler etkinliğin odağındaydı. BAREM misafirleri ve gençler, kelimelerin anlamlarını kendi hayat perspektiflerinden yorumlayarak zengin bir söyleşi yürüttü.

Kelimeler Üzerinden Keyifli Bir Yolculuk

Eğitmen Simge Işıktaş Demir etkinliğe ilişkin olarak şunları söyledi: "Dünya Yeni Kelime Öğrenme Günü’nde eski kelimeler ve yeni kelimeler ile beraber dilimizdeki iletişimi güçlendirmek, hep beraber vakit geçirmek, eğlenceli bir şekilde eski ve yeni kelimeleri sohbet havasında tartışarak, kelimelerimizin ne kadar değiştiğini, günlük hayatımızda ne kadar büyük değişime uğradığını ve yeni kelimelerin ne kadar bilindiğini konuşmak için buradayız."

Etkinlik boyunca keyifli anlar yaşandı ve buluşmada yer alan BAREM misafirleri ile gençler, sağladıkları desteklerden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini iletti.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN, 9 OCAK DÜNYA YENİ KELİME ÖĞRENME GÜNÜ KAPSAMINDA BAREM MİSAFİRLERİ İLE GENÇLERİ BİR ARAYA GETİRDİĞİ BULUŞMADA DİLİN GELİŞEN DÜNYAYLA BİRLİKTE GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜM FARKLI BAKIŞ AÇILARIYLA DEĞERLENDİRİLDİ. GÖKÇİN ÖDÜL-BURSA/İHA