İnegöl Kent Müzesi 17’nci yaşını "Zarafetin Mirası" sergisiyle kutladı

Açılış töreni ve müzenin kısa tarihi

İnegöl Kent Müzesi, kuruluşunun 17’nci yılı kapsamında düzenlenen özel bir sergiyle bugün törenle açıldı. 10 Ocak 2009'da İnegöl Belediyesi tarafından açılan ve açıldığı dönemde Türkiye’nin ilk ilçe kent müzesi olma özelliğini taşıyan müze, 2005 yılında başlayan çalışmalar sonucunda dört yılda halkın yoğun katkısıyla hayata geçirilmişti.

Kuruluş sürecinde cami imamlarından muhtarlara, oda ve derneklere kadar geniş bir katılım sağlanmış; yüzlerce materyal ve onlarca eşya bağışıyla müze, İnegöl halkının ortak eseri olarak şekillenmişti. Kurulum sürecinde görev alan isimler arasında Nedim Bayram, Serdar Rubacı, Bayram İnaltekin, İsmail Hakkı Özak ve Ali Osman Olgun yer alıyor.

Sergi açılışı ve katılımcılar

Açılışı Kent Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonunda yapılan ve müzenin 181’inci sergisi olan "Zarafetin Mirası - Her Kıyafet Bir Hikaye" sergisinin açılışına; AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli ile kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Alper Taban, müzenin kurulmasının kolay olmadığını; başta Alinur Aktaş olmak üzere sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, muhtarlar ve vatandaşların katkılarıyla müzenin oluştuğunu vurguladı. Başkan Taban, müzenin şehir hafızası olduğunu, turizm ve kültür-sanat hayatı açısından değer taşıdığını belirterek, kuruluşundan bu yana 1 milyon 150 bin ziyaretçi ağırlandığını ve bugüne kadar 180 farklı sergi düzenlendiğini ifade etti.

Sergi içeriği ve ziyaret bilgileri

Sergide İnegöl'ün geleneksel kıyafet kültürünün ihtişamı sergileniyor. Koleksiyonda toplam 12 adet giysi yer alıyor; kaftanlar, bindallılar, nişanlıklar, gelinlikler ve günlük elbiseler öne çıkan parçalar arasında. Serginin merkezinde özellikle işlemeleriyle dikkat çeken gelinlikler bulunuyor; koleksiyonun en dikkat çekici öğelerinden biri yaklaşık 150 yıllık gelinlik.

Ana giysilerin yanı sıra geleneksel kıyafetleri tamamlayan 11 adet özel parça de sergide yer alıyor. Bunlar arasında Kartal Kanat Takımı, İnegöl yöresine ait şalvar takımları, Boşnak ailesinden Leyla İlova’ya ait cepken ile Üsküp, Rumeli ve Manav-Yörük kültürüne ait cepkenler bulunuyor. Ayrıca müze arşivinden seçilmiş 17 fotoğraf ile kıyafetlerin günlük yaşam içindeki kullanımı, toplumsal statü ve dönemsel estetik görsel olarak aktarılacak.

Sergideki kıyafetler İnegöl Kent Müzesi envanterinde kayıtlı olup, merkez ve kırsal mahallelerden bağışlarla müzeye kazandırılmıştır. Açıklamada serginin 10 Şubat Salı gününe kadar 1 ay süreyle İnegöl Kent Müzesi'nde ziyaretçilere açık olacağı belirtildi.

Açılış sonrası kurdele kesimiyle sergi resmen açıldı; davetliler kıyafet ve fotoğrafları ilgiyle inceledi. Organizasyon kapsamında konuklara İnegöl Belediyesi tarafından içerisinde İnegöl Kolonyası bulunan özel hediye şişeler takdim edildi.

