Başkan Özel: Bozdoğan'da Oda Başkanlarıyla İş Birliği Sürecek

Şoförler ve Esnaf Odası seçimlerinin ardından tebrik mesajı

Bozdoğan Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Bozdoğan Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkan ve yönetim kurulu seçimlerinin ardından, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel bir tebrik mesajı yayımladı.

"Oda başkanları ve yönetimleriyle iş birliği ve uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz"

Özel, seçim sürecinin ilçeye ve esnafa hayırlı olmasını dileyerek, demokratik olgunluk içinde gerçekleşen yarışta aday olan tüm isimlere emekleri için teşekkür etti. Seçim sonucunda göreve seçilen Deniz Çiftçioğlu, Erdal Konya ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Özel, yeni dönemde başarılar diledi.

Başkan Özel, esnafın alın teri ve ortak aklının Bozdoğan için büyük değer taşıdığını vurgulayarak, belediye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da oda başkanları ve yönetimleriyle iş birliği ve uyum içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

