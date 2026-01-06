Başkan Özel: Bozdoğan'da Oda Başkanlarıyla İş Birliği Sürecek

Başkan Mustafa Galip Özel, Bozdoğan'daki oda seçimlerinin ardından Deniz Çiftçioğlu ve Erdal Konya'yı tebrik etti; iş birliğinin süreceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:19
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:19
Başkan Özel: Bozdoğan'da Oda Başkanlarıyla İş Birliği Sürecek

Başkan Özel: Bozdoğan'da Oda Başkanlarıyla İş Birliği Sürecek

Şoförler ve Esnaf Odası seçimlerinin ardından tebrik mesajı

Bozdoğan Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Bozdoğan Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkan ve yönetim kurulu seçimlerinin ardından, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel bir tebrik mesajı yayımladı.

"Oda başkanları ve yönetimleriyle iş birliği ve uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz"

Özel, seçim sürecinin ilçeye ve esnafa hayırlı olmasını dileyerek, demokratik olgunluk içinde gerçekleşen yarışta aday olan tüm isimlere emekleri için teşekkür etti. Seçim sonucunda göreve seçilen Deniz Çiftçioğlu, Erdal Konya ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Özel, yeni dönemde başarılar diledi.

Başkan Özel, esnafın alın teri ve ortak aklının Bozdoğan için büyük değer taşıdığını vurgulayarak, belediye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da oda başkanları ve yönetimleriyle iş birliği ve uyum içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

BAŞKAN ÖZEL: "ODA BAŞKANLARI VE YÖNETİMLERİYLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM...

BAŞKAN ÖZEL: "ODA BAŞKANLARI VE YÖNETİMLERİYLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

