Başkan Özel, Zeytin Sezonunda Bozdoğan'da Üreticilerle Buluştu

Ziyaretin Detayları

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, zeytin hasat sezonunun sürdüğü günlerde ilçede faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikasını ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Ziyarette, zeytinlerin yağ haline gelme süreci yerinde incelendi; yağ sıkımı aşamalarında yaşanan uygulamalar, rekolte durumu ve sezonun genel seyri hakkında üreticilerden bilgi alındı.

Üreticilerin Talepleri ve Yerel Yönetimin Rolü

Başkan Özel, Bozdoğan'da zeytinyağı üretiminin hem ekonomik hem de kültürel açıdan önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Üreticilerin talep ve önerilerini dinleyen Özel, zeytin döneminde yağ sıkım sürecinin üretici için kritik olduğunu belirtti.

Tarımın sürdürülebilirliği ve üreticinin desteklenmesinin önemine dikkat çeken Başkan Özel, yerel yönetim olarak üreticinin yanında olduklarını ifade etti.

BAŞKAN ÖZEL, ZEYTİN SEZONUNDA ÜRETİCİLERLE YAĞ SIKIM TESİSİNDE BULUŞTU