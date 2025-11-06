Başkan Palancıoğlu Esentepe Mumcular İlkokulu Öğrencileriyle Buluştu

Melikgazi'de eğitim yatırımları ve yeni projeler vurgulandı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Esentepe Mumcular İlkokulu öğrencilerinin davetine katıldı.

Etkinlikler, Melikgazi Belediyesi tarafından öğrenciler için özenle hazırlandı. Başkan Palancıoğlu, öğrencilere yönelik buluşmada eğitim yatırımları ve geleceğe dönük projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Palancıoğlu, programda şu ifadeleri dile getirdi: "Çocukları mutlu etmek için güzel bir etkinlik düzenledik. Pazartesi günü Melikgazi Belediyesi Mustafa Ulubaş İlkokulu’nun temelini attık. Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz. Allah nazardan saklasın. Benim de 4 çocuğum var. Hepimizin için en önemli şey çocuklarımız. Onları geleceğe en iyi şekilde hazırlanmak her anne ve babanın isteği. Dolayısıyla temelini attığımız okul inşallah bu çocuklarımızın daha iyi bir şekilde eğitim almasını sağlayacak. Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi birçok yeni projemizi de hayata geçirdik. Havacılık lisemiz eğitime başladı. 2026 yılında Teknoloji Lisesi’nin temelini atacağız. "Dış Ticaret ve Lojistik Lisesi"ni şehrimize kazandıracağız. Akıl Küpü Kütüphaneleri, ilkokullar, ortaokullar, anaokulları, liseler, teknoloji atölyeleri, hepsi çocuklarımız için. Cenab-ı Allah çocuklarımızın geleceğini güzel eylesin."

Esentepe Mumcular İlkokulu Müdürü Kasım Ulubey ve öğrenciler, Başkan Palancıoğlu ile ekibine keyifli etkinlik için teşekkür etti.

