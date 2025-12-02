Başkan Palancıoğlu’ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Melikgazi Belediyesi'nden kapsayıcı yaklaşım vurgusu

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, toplumda farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekti. Başkan Palancıoğlu, belediyenin yürüttüğü projelerde engelli vatandaşların ihtiyaçlarını önceliklendirdiklerini belirtti.

Mesajında şu noktalara değindi:

Engelli bireylerin temel hak ve özgürlüklerden, mevcut imkân ve fırsatlardan eşit şekilde yararlanmaları, topluma etkin bir şekilde katılmaları, devletimizin ve tüm toplumun görev ve sorumluluğundadır. İlçemizde yaptığımız tüm yeni projelerde engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ön planda tutmaya gayret ediyoruz. Parklardan kaldırımlara, sosyal tesislerden, sağlık merkezlerine kadar her alanda erişilebilirliği artırıyoruz. Ayrıca ilçedeki ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak ‘Engelsiz Melikgazi’ minibüsümüzle, kurslarımızla ve sosyal etkinliklerimizle yanlarında olmaya devam ediyoruz. Unutmayalım engeller sadece bedende veya zihindedir. Sevgi varsa engel yoktur. Hepimiz, çevremizdeki bir engeli kaldırmak için katkı sunabiliriz. Bir tebessüm, bir yardım eli bazen bir insanın hayatında büyük değişiklik oluşturabilir. Daha kapsayıcı, daha duyarlı ve engelsiz bir Melikgazi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Melikgazi Belediyesi olarak tüm engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam geçirmelerini temenni ediyorum.

Engelsiz Melikgazi vurgusuyla Palancıoğlu, belediyenin ulaşılabilirlik ve sosyal destek projelerini sürdüreceğini ifade etti.

