Başkan Selahattin Metin: 2026'de Problemsiz Bir Bünyan Bırakmak

Selahattin Metin, Bünyan'da istihdam ve yatırımlarla göçü önlemeyi ve 2026'de "problemsiz bir Bünyan" bırakmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:29
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:29
Başkan Selahattin Metin: 2026'de Problemsiz Bir Bünyan Bırakmak

Başkan Selahattin Metin: 2026'de Problemsiz Bir Bünyan Bırakmak

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçede yürütülen çalışmaların değerlendirmesini yaparak, göçü önlemek için istihdam alanları oluşturma ve ekonomik canlılığı artırma hedeflerini anlattı.

Yapılan çalışmalar

Başkan Metin, muhtarlar ve vatandaşların sorunlarını dinleyip çözdüklerini belirterek, "2025 yılının 3. ayının sonunda Bünyan’daki 46 mahalle muhtarını topladık. Dedik ki mahallelerinizin ne ihtiyacı varsa tamamını yazın, tamamını yapacağım. Tamamını listelediler ve aldık, tamamını da yaptık elhamdülillah."

Metin, ilçede hayata geçirilen tesislerden öne çıkanları anlattı: "Bunun yanı sıra tabi ilçemize hamamımızı yaptık. Yaklaşık olarak 10 milyon civarında büyükşehir belediyemiz oraya para harcadı. Bünyan halkı oradan ciddi manada faydalanıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum başta Memduh başkanım olmak üzere."

Restorasyon projelerine ilişkin, "Ne yaptık dersek 1800’lü yıllarda yapılmış bir konağımız vardı. Konağımızın koruma kurulundan projemizi geçirdik, ihalesini yaptık. 2026’nın 10. ayından itibaren Bünyan halkının hizmetine sunacağız Allah izin verirse."

Diğer tamamlanan işler hakkında Metin, "Ne yaptık Bünyan Müzesi yaptık, Şehitler Müzesi yaptık, Konukevi yaptık bir hayırseverimiz vasıtasıyla yaptık Allah razı olsun diyorum teşekkür ediyorum. Ne yaptık, ikinci cam terasımızı yaptık, macera yolumuzu yaptık. 5. ay itibariyle vatandaşımızın hizmetine sunacağız Allah nasip ederse."

İstihdam odaklı yatırımlar

İlçe ekonomisini canlandıracak projelerden biri olarak Metin, "Şeker fabrikamızla birlikte Bünyan’a içerisinde 110 kişinin çalışacağı 6 bin metre kapalı alanı kapsayan bir çuval fabrikası inşaatına başladık. Rabbim izin verirse şeker fabrikasının kampanya döneminde bu çuval fabrikamız hizmete girecek" dedi.

Kadın istihdamına yönelik olarak da "Ne yaptık özel bir firmayla anlaştık. Bayanlarımıza bir bahçe mobilyası atölyesi kurdurduk. Yerini biz tahsis ettik Bünyan Belediyesi olarak. Şu anda 65 bayan orada çalışıyor 15-20 gün içerisinde inşallah bu 100 bayana çıkacak. Bu Bünyan ekonomisine ciddi bir destek sağlıyor, katkı sağlıyor."

Finansman ve hedefler

Metin, mali tabloyu şu ifadelerle özetledi: "Bütçemiz 300 milyon lira civarındaydı ama toplam yatırım 800 milyon. Tarım Orman Bakanlığınca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 200 milyon liralık yatırım yaptı. 3 tane dere ıslahı projemizin toplam tutarı 200 milyon lirayı buluyor. 800 milyon liralık yatırım yaptık. Bünyan Belediyesi’nin bu bütçesinde personel giderleri var, diğer giderler var. Bu yaklaşık olarak 800 milyon liralık yatırımı tamamen dış destekten aldık. 2026 yılındaki hedefimiz problemsiz bir Bünyan bırakacağız."

Gelecek vaat eden planları da aktaran Metin, "Şimdi en büyük hedefim şu; Bünyan’ın en büyük eksiği vatandaşlarımız okuma yazmaya çok önem veriyor. Aileler yavrularının, çocuklarının eğitimine ve sosyal yaşantısına çok büyük önem veriyor. Allah izin verirse önümüzdeki hafta Kültür Bakanımıza gideceğim Bünyanımızın kütüphanesini programa aldıracağım. Bir kütüphaneyi çok önemsiyorum 2 spor salonları evlatlarımıza. Gideceğim Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak beye de bunları da programa aldırdığımız zaman Bünyan’ın köklü problemlerinin tamamına yakınını çözmüş oluyoruz Allah izin verirse."

Son olarak belediyenin çalışma prensibini vurgulayan Metin, "Biz şöyle çalışıyoruz, genel başkanımızın tavsiyeleri ve talimatları doğrultusunda üreten ve sosyalleşen bir belediye. Hem üretiyoruz hem sosyalleşiyoruz" ifadelerini kullandı.

BÜNYAN BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN METİN, İLÇEDE YAPILAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ YAPTIĞI...

BÜNYAN BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN METİN, İLÇEDE YAPILAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ YAPTIĞI DEĞERLENDİRMESİNDE İLÇEDE GÖÇÜ ÖNLEMEK İÇİN İSTİHDAM ALANLARI OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEYEREK, “2026 YILINDAKİ HEDEFİMİZ PROBLEMSİZ BİR BÜNYAN BIRAKMAK” DEDİ.

BÜNYAN BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN METİN, İLÇEDE YAPILAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ YAPTIĞI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri ambulansları 2025'te 174 bin kişiye hastane öncesi hizmet sundu
2
FIFA Dünya Kupası İstanbul'da: Orijinal Kupa Türkiye'ye Geldi
3
Başoğlu Kocaeli Esnaf Odası Başkanlığına Aday: "Esnafın Yalnızlığına Son Vereceğiz"
4
Denizli'de 'Verem Hastalığı ve Korunma Yolları' Yarışması Sonuçlandı
5
Vali Akbıyık 3 Yıllık Bilançosunu Açıkladı: Muğla'ya Milyarlarca TL'lik Yatırım
6
Jandarma Tatbikatı: İz Takip Köpeği Mercek 3 Dakikada Kayıp Kişiyi Buldu
7
Kayseri'de 174 Bin Kişiye Hastane Öncesi Müdahale: 2025'te 362 Bin Çağrı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları