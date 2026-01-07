Başkan Selahattin Metin: 2026'de Problemsiz Bir Bünyan Bırakmak

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçede yürütülen çalışmaların değerlendirmesini yaparak, göçü önlemek için istihdam alanları oluşturma ve ekonomik canlılığı artırma hedeflerini anlattı.

Yapılan çalışmalar

Başkan Metin, muhtarlar ve vatandaşların sorunlarını dinleyip çözdüklerini belirterek, "2025 yılının 3. ayının sonunda Bünyan’daki 46 mahalle muhtarını topladık. Dedik ki mahallelerinizin ne ihtiyacı varsa tamamını yazın, tamamını yapacağım. Tamamını listelediler ve aldık, tamamını da yaptık elhamdülillah."

Metin, ilçede hayata geçirilen tesislerden öne çıkanları anlattı: "Bunun yanı sıra tabi ilçemize hamamımızı yaptık. Yaklaşık olarak 10 milyon civarında büyükşehir belediyemiz oraya para harcadı. Bünyan halkı oradan ciddi manada faydalanıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum başta Memduh başkanım olmak üzere."

Restorasyon projelerine ilişkin, "Ne yaptık dersek 1800’lü yıllarda yapılmış bir konağımız vardı. Konağımızın koruma kurulundan projemizi geçirdik, ihalesini yaptık. 2026’nın 10. ayından itibaren Bünyan halkının hizmetine sunacağız Allah izin verirse."

Diğer tamamlanan işler hakkında Metin, "Ne yaptık Bünyan Müzesi yaptık, Şehitler Müzesi yaptık, Konukevi yaptık bir hayırseverimiz vasıtasıyla yaptık Allah razı olsun diyorum teşekkür ediyorum. Ne yaptık, ikinci cam terasımızı yaptık, macera yolumuzu yaptık. 5. ay itibariyle vatandaşımızın hizmetine sunacağız Allah nasip ederse."

İstihdam odaklı yatırımlar

İlçe ekonomisini canlandıracak projelerden biri olarak Metin, "Şeker fabrikamızla birlikte Bünyan’a içerisinde 110 kişinin çalışacağı 6 bin metre kapalı alanı kapsayan bir çuval fabrikası inşaatına başladık. Rabbim izin verirse şeker fabrikasının kampanya döneminde bu çuval fabrikamız hizmete girecek" dedi.

Kadın istihdamına yönelik olarak da "Ne yaptık özel bir firmayla anlaştık. Bayanlarımıza bir bahçe mobilyası atölyesi kurdurduk. Yerini biz tahsis ettik Bünyan Belediyesi olarak. Şu anda 65 bayan orada çalışıyor 15-20 gün içerisinde inşallah bu 100 bayana çıkacak. Bu Bünyan ekonomisine ciddi bir destek sağlıyor, katkı sağlıyor."

Finansman ve hedefler

Metin, mali tabloyu şu ifadelerle özetledi: "Bütçemiz 300 milyon lira civarındaydı ama toplam yatırım 800 milyon. Tarım Orman Bakanlığınca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 200 milyon liralık yatırım yaptı. 3 tane dere ıslahı projemizin toplam tutarı 200 milyon lirayı buluyor. 800 milyon liralık yatırım yaptık. Bünyan Belediyesi’nin bu bütçesinde personel giderleri var, diğer giderler var. Bu yaklaşık olarak 800 milyon liralık yatırımı tamamen dış destekten aldık. 2026 yılındaki hedefimiz problemsiz bir Bünyan bırakacağız."

Gelecek vaat eden planları da aktaran Metin, "Şimdi en büyük hedefim şu; Bünyan’ın en büyük eksiği vatandaşlarımız okuma yazmaya çok önem veriyor. Aileler yavrularının, çocuklarının eğitimine ve sosyal yaşantısına çok büyük önem veriyor. Allah izin verirse önümüzdeki hafta Kültür Bakanımıza gideceğim Bünyanımızın kütüphanesini programa aldıracağım. Bir kütüphaneyi çok önemsiyorum 2 spor salonları evlatlarımıza. Gideceğim Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak beye de bunları da programa aldırdığımız zaman Bünyan’ın köklü problemlerinin tamamına yakınını çözmüş oluyoruz Allah izin verirse."

Son olarak belediyenin çalışma prensibini vurgulayan Metin, "Biz şöyle çalışıyoruz, genel başkanımızın tavsiyeleri ve talimatları doğrultusunda üreten ve sosyalleşen bir belediye. Hem üretiyoruz hem sosyalleşiyoruz" ifadelerini kullandı.

