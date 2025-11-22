Başkan Şenol Kul: "Günün sonunda yaptıklarımızla kantara çıkacağız" — Terme'de Beton Yol Çalışmaları

Başkan Şenol Kul: "Günün sonunda yaptıklarımızla kantara çıkacağız"

SAMSUN (İHA)

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçenin kritik noktalarından Gölyazı Mahallesi Kiske Adası Sokak'ta Terme Belediyesi tarafından başlatılan beton yol çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kul, inceleme sırasında hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

Kul, 82 mahalleye hizmet götürmekle yükümlü olduklarını belirterek, "Biz belediye başkanıyız. 82 mahallemizde hizmetlerimize ve çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Günün sonunda yaptıklarımızla ve yapamadıklarımızla kantara çıkacağız." ifadelerini kullandı. Bu konuda siyaset yapmaya gerek görmediğini de söyledi.

Terme sevgisini sözle değil somut hizmetlerle gösterdiklerini anlatan Kul, "Bizler, hizmet üretirken ayırım gözetmeden Terme'ye hizmet üretiyoruz. Eserlerimiz ortada. Biz, eserlerimizle konuşuyoruz." dedi ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını aktardı.

Başkan Kul ayrıca, şeffaflık ve adaletten asla taviz vermediklerini, tüm işlemlerin yargı denetimine açık olduğunu belirtti: "Her türlü eleştiri, görüş ve öneriye açığız; hatamız varsa düzeltiriz." Muhalefet-iktidar ayrımı gözetmeksizin işbirliğiyle Terme için çalıştıklarını vurguladı.

Konuşmasını, "Biz, Terme için çalışmaya; şeffaflık, hukuk ve milletimizin emanetine sadakatle görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Doğru bildiğimizden asla şaşmayacağız." sözleriyle tamamladı.

