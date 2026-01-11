Mesut İnce Yeniden Başkan: Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası'nda Güven Tazeledi

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası genel kurulunda Mesut İnce 462 oyla yeniden başkan seçildi; rakibi Abuzer Daşkıran 232 oy aldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 20:15
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 20:15
Mesut İnce Yeniden Başkan: Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası'nda Güven Tazeledi

Mesut İnce Yeniden Başkan: Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası'nda Güven Tazeledi

Genel Kurulda oy dağılımı ve İnce'nin mesajları

Sultan Sarayı Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda iki aday yarıştı. Yapılan oylamada mevcut Başkan Mesut İnce 462 oy alarak yeniden başkan olurken, diğer aday Abuzer Daşkıran 232 oyda kaldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, esnafa gece gündüz hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. İnce, "Bu sadece bir başkanlık seçimi değil, esnafın, ekmeğin, plakanın ve esnafımızın geleceğinin seçimiydi. Esnafımız bir kez daha siyasete, bürokrasiye rağmen iradesini ortaya koymuştur" dedi.

Hiçbir esnaf arasında ayrım yapmayacaklarını kaydeden İnce, "Seçim bitmiştir. Bundan sonra tüm esnafımızı kucaklayarak gece gündüz çalışacağız. Hiçbir esnafımızın mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz. Çarşı merkezi başta olmak üzere şehir içi taşımacılıkla ilgili sorunları tek tek çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni plaka verileceği yönündeki iddialara da değinen İnce, "Hiçbir şekilde yeni plaka verilmeyecek. Esnafımız bu konuda rahat olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız da esnafın yanındadır. Bu saatten sonra yükümüz daha da ağırlaştı. Yönetim kurulumuzla birlikte esnafımızın emrindeyiz. Gece yarısı da olsa telefonlarımız açık olacak" diye konuştu.

MALATYA MİNİBÜSÇÜLER VE UMUM SERVİS ARAÇLARI ESNAF ODASI GENEL KURULU'NDA MESUT İNCE, GÜVEN...

MALATYA MİNİBÜSÇÜLER VE UMUM SERVİS ARAÇLARI ESNAF ODASI GENEL KURULU'NDA MESUT İNCE, GÜVEN TAZELEYEREK YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ.

MALATYA MİNİBÜSÇÜLER VE UMUM SERVİS ARAÇLARI ESNAF ODASI GENEL KURULU'NDA MESUT İNCE, GÜVEN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadir Durmuş Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Güven Tazeledi
2
İkram Baran Yeniden Başkan: Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda 18. Olağan Genel Kurul
3
Evrensel Diş Polikliniği Beytepe Şubesi Açıldı — Baran'dan 'Sağlık Turizmi' Vurgusu
4
Küçükçekmece’de Budanan Ağaçlar İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Oluyor
5
Gaziantep’te 'kaynak' yapan 810 sürücüye 802 bin 344 TL ceza
6
Mesut İnce Yeniden Başkan: Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası'nda Güven Tazeledi
7
Mesut İnce Güven Tazeledi: Malatya Minibüsçüler Odası’nda Yeniden Başkan

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları