Erkan Özkan Yeniden Başkan: İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda Güvenoyu

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olağan genel kurulunda Erkan Özkan bin 293 oyla yeniden seçildi; rakibi Sami Çetinkaya 509 oy aldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 19:19
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 19:26
Erkan Özkan güven tazeledi

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Erkan Özkan yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurul ve oy süreci

Türkiye genelinde meslek odalarındaki seçim heyecanı İzmir’de de yaşandı. Üyeler, yeni dönem başkanı ve yönetim kurulunu belirlemek üzere Gaziemir Fuar Alanı D Holde sandık başına gitti. Genel kurul saat 10.00’da başladı, oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi ve ardından oy sayımına geçildi.

Başkanlık için yarışan adaylar Erkan Özkan ile Sami Çetinkaya idi. Yapılan tasnif ve sayım işlemleri sonucunda Sami Çetinkaya 509 oy alırken, Erkan Özkan bin 293 oy alarak seçimi kazanan isim oldu.

Erkan Özkan, üyelerden bir kez daha güvenoyu alarak 4 yıl süreyle İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı olarak göreve devam edecek.

İZMİR ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI'NIN GERÇEKLEŞTİRİLEN OLAĞAN GENEL KURULUNDA MEVCUT BAŞKAN ERKAN ÖZKAN, 1293 OY ALARAK YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ.

