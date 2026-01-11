Manisa Şoförler Odası'nda Değişim: Cahit Güden Başkan Seçildi

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçiminde Cahit Güden 964 oyla başkan seçildi; toplam 1 bin 580 oy kullanıldı, 1 bin 561'i geçerli, 19'u geçersiz.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 19:13
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 19:13
Manisa Şoförler Odası'nda Değişim: Cahit Güden Başkan Seçildi

Manisa Şoförler Odası'nda Değişim: Cahit Güden Başkan Seçildi

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın seçimli olağan genel kurulunda sandıktan değişim çıktı. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, Cahit Güden 964 oy alarak odanın yeni başkanı oldu. Mevcut başkan Salih Karaağaç ise 597 oyda kaldı.

Seçim Detayları

Manisa'da şoför esnafının yoğun ilgi gösterdiği genel kurul, geniş katılımla tamamlandı. Divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından faaliyet ve denetim raporları okunarak oy birliğiyle kabul edildi. Başkan adayları kürsüye çıkarak projelerini ve değerlendirmelerini üyelerle paylaştı.

Mevcut başkan Salih Karaağaç ile başkan adayı Cahit Güden'in yarıştığı seçimde üyelerin tercihi değişimden yana oldu. Yapılan oylamada toplam 1 bin 580 oy kullanılırken, oyların 1 bin 561'i geçerli, 19'u geçersiz sayıldı. Sayım sonucunda Cahit Güden 964 oyla Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın yeni başkanı seçildi.

Yeni Yönetim ve Mesaj

Yeni başkan Cahit Güden yaptığı açıklamada, şoför esnafının sorunlarını sahada birebir tespit ederek çözüm üretmeye odaklanacaklarını belirtti. Oda yönetiminin daha aktif ve görünür olması gerektiğini vurgulayan Güden, 'Esnafımızın sorunları dönemsel değil, süreklidir. Kurtarıcı ve çekici hizmetleri sadece seçim zamanlarında değil, yılın her döneminde kesintisiz şekilde sürdürmeliyiz' dedi.

Taksi duraklarının fiziki şartlarından bazı bölgelerde yaşanan esnaf sorunlarına kadar birçok başlıkta yeni bir anlayışla hareket edeceklerini ifade eden Güden, 'Bu oda üyelerimizin sesi olacak. Sorunları konuşan değil, çözen bir yönetim anlayışıyla yola çıktık' diye konuştu.

Yeni Yönetim Kurulu

Cahit Güden başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Fuat Eryoldaş, Erdal İnanç, Hakan Pehlivan, Rasim Toğrul, Cemal Çınar, Ridvan Çiçek, İbrahim Akgün, Murat Ergin, Bilal Acar, Güven Yiğit, İkbal Ulubaş, Ramazan Argüç, Muammer Teler, Osman Köseler, Yavuz Kanon, Mehmet Kuzu, Necdet Kabaşçı, Çağrı Eroğlu, Nurullah Yurtalan, Sinan Kıvanç, Selçuk Baras, Ali Ekber Yağcılar, Ali Erman, Cihan Boztaş, Kamil Çakar, Ümit Yıldız, İhsan Günbay.

MANİSA ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI’NIN SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULUNDA SANDIKTAN DEĞİŞİM...

MANİSA ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI’NIN SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULUNDA SANDIKTAN DEĞİŞİM ÇIKTI. ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN GENEL KURULDA BAŞKAN ADAYI CAHİT GÜDEN, 964 OY ALARAK ODANIN YENİ BAŞKANI OLDU. MEVCUT BAŞKAN SALİH KARAAĞAÇ İSE 597 OYDA KALDI.

MANİSA ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI’NIN SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULUNDA SANDIKTAN DEĞİŞİM...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İkram Baran Yeniden Başkan: Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda 18. Olağan Genel Kurul
2
Tatvan'da Çatıdan Düşen Kar Kütlesi: 20 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti
3
Mesut İnce Yeniden Başkan: Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası'nda Güven Tazeledi
4
Manisa Şoförler Odası'nda Değişim: Cahit Güden Başkan Seçildi
5
Salihli Kahveciler Esnaf Odası'nda Hakan Yerli 3. Kez Başkan
6
Kocasinan'dan Glütensiz Destek: 2017'den Bu Yana 8.305 Çölyak Paketi
7
Mesut İnce Güven Tazeledi: Malatya Minibüsçüler Odası’nda Yeniden Başkan

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları