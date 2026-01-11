Manisa Şoförler Odası'nda Değişim: Cahit Güden Başkan Seçildi

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın seçimli olağan genel kurulunda sandıktan değişim çıktı. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, Cahit Güden 964 oy alarak odanın yeni başkanı oldu. Mevcut başkan Salih Karaağaç ise 597 oyda kaldı.

Seçim Detayları

Manisa'da şoför esnafının yoğun ilgi gösterdiği genel kurul, geniş katılımla tamamlandı. Divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından faaliyet ve denetim raporları okunarak oy birliğiyle kabul edildi. Başkan adayları kürsüye çıkarak projelerini ve değerlendirmelerini üyelerle paylaştı.

Mevcut başkan Salih Karaağaç ile başkan adayı Cahit Güden'in yarıştığı seçimde üyelerin tercihi değişimden yana oldu. Yapılan oylamada toplam 1 bin 580 oy kullanılırken, oyların 1 bin 561'i geçerli, 19'u geçersiz sayıldı. Sayım sonucunda Cahit Güden 964 oyla Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın yeni başkanı seçildi.

Yeni Yönetim ve Mesaj

Yeni başkan Cahit Güden yaptığı açıklamada, şoför esnafının sorunlarını sahada birebir tespit ederek çözüm üretmeye odaklanacaklarını belirtti. Oda yönetiminin daha aktif ve görünür olması gerektiğini vurgulayan Güden, 'Esnafımızın sorunları dönemsel değil, süreklidir. Kurtarıcı ve çekici hizmetleri sadece seçim zamanlarında değil, yılın her döneminde kesintisiz şekilde sürdürmeliyiz' dedi.

Taksi duraklarının fiziki şartlarından bazı bölgelerde yaşanan esnaf sorunlarına kadar birçok başlıkta yeni bir anlayışla hareket edeceklerini ifade eden Güden, 'Bu oda üyelerimizin sesi olacak. Sorunları konuşan değil, çözen bir yönetim anlayışıyla yola çıktık' diye konuştu.

Yeni Yönetim Kurulu

Cahit Güden başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Fuat Eryoldaş, Erdal İnanç, Hakan Pehlivan, Rasim Toğrul, Cemal Çınar, Ridvan Çiçek, İbrahim Akgün, Murat Ergin, Bilal Acar, Güven Yiğit, İkbal Ulubaş, Ramazan Argüç, Muammer Teler, Osman Köseler, Yavuz Kanon, Mehmet Kuzu, Necdet Kabaşçı, Çağrı Eroğlu, Nurullah Yurtalan, Sinan Kıvanç, Selçuk Baras, Ali Ekber Yağcılar, Ali Erman, Cihan Boztaş, Kamil Çakar, Ümit Yıldız, İhsan Günbay.

MANİSA ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI’NIN SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULUNDA SANDIKTAN DEĞİŞİM ÇIKTI. ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN GENEL KURULDA BAŞKAN ADAYI CAHİT GÜDEN, 964 OY ALARAK ODANIN YENİ BAŞKANI OLDU. MEVCUT BAŞKAN SALİH KARAAĞAÇ İSE 597 OYDA KALDI.