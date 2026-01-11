Salihli Kahveciler Esnaf Odası'nda Hakan Yerli 3. Kez Başkan

Kongre Detayları

Manisa’nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen Kahveciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu, Beyaz Düğün Salonunda yapıldı. Odaya kayıtlı 427 üyeErgün Çolak üstlendi. Başkanlık için yarışan adaylar Hakan Yerli, Şevket Akiş ve Özkan Süner oldu.

Seçim Sonuçları

Kullanılan 372 oy üzerinden yapılan sayımda 3 oy geçersiz sayıldı. Mevcut başkan Hakan Yerli 169 oy alarak Salihli Kahveciler Esnaf Odası'nda üçüncü kez başkan seçildi. Diğer adaylar Şevket Akiş 131 oy, Özkan Süner ise 69 oy aldı. Yerli, hizmetlere kaldıkları yerden devam edeceklerini belirterek kongreye katılan ve destek veren tüm üyelere teşekkür etti.

Yönetim ve Denetim Kurulu

Yerli başkanlığındaki Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: İsmail Karabudak, Hüseyin Koç, Coşkun Akpolat, Kamil Güren, Ahmet Kargın ve Tolga Çetinkaya. Denetim Kurulunda ise Özcan Durukan, Yüksel Mumcu ve Uğur Kocabıyık yer aldı.

