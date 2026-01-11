Salihli Kahveciler Esnaf Odası'nda Hakan Yerli 3. Kez Başkan

Salihli Kahveciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Hakan Yerli, 372 oyun 169'unu alarak üçüncü kez başkan seçildi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 18:14
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 18:14
Salihli Kahveciler Esnaf Odası'nda Hakan Yerli 3. Kez Başkan

Salihli Kahveciler Esnaf Odası'nda Hakan Yerli 3. Kez Başkan

Kongre Detayları

Manisa’nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen Kahveciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu, Beyaz Düğün Salonunda yapıldı. Odaya kayıtlı 427 üyeErgün Çolak üstlendi. Başkanlık için yarışan adaylar Hakan Yerli, Şevket Akiş ve Özkan Süner oldu.

Seçim Sonuçları

Kullanılan 372 oy üzerinden yapılan sayımda 3 oy geçersiz sayıldı. Mevcut başkan Hakan Yerli 169 oy alarak Salihli Kahveciler Esnaf Odası'nda üçüncü kez başkan seçildi. Diğer adaylar Şevket Akiş 131 oy, Özkan Süner ise 69 oy aldı. Yerli, hizmetlere kaldıkları yerden devam edeceklerini belirterek kongreye katılan ve destek veren tüm üyelere teşekkür etti.

Yönetim ve Denetim Kurulu

Yerli başkanlığındaki Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: İsmail Karabudak, Hüseyin Koç, Coşkun Akpolat, Kamil Güren, Ahmet Kargın ve Tolga Çetinkaya. Denetim Kurulunda ise Özcan Durukan, Yüksel Mumcu ve Uğur Kocabıyık yer aldı.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE KAHVECİLER ESNAF ODASI’NIN OLAĞAN GENEL KURULUNDA, 3 ADAYIN YARIŞTIĞI...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE KAHVECİLER ESNAF ODASI’NIN OLAĞAN GENEL KURULUNDA, 3 ADAYIN YARIŞTIĞI SEÇİMİ MEVCUT BAŞKAN HAKAN YERLİ KAZANARAK ÜYELERİNİN GÜVENOYUNU ALDI.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE KAHVECİLER ESNAF ODASI’NIN OLAĞAN GENEL KURULUNDA, 3 ADAYIN YARIŞTIĞI...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Salihli Kahveciler Esnaf Odası'nda Hakan Yerli 3. Kez Başkan
2
Başkan Balaban Seyitli’de Halı Sahada Çocuklarla Buluştu
3
Aytekin Şadan Kula Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nda güven tazeledi
4
Kasapoğlu: "Tek bir kişi kalmayana kadar çalışacağız" — TBMM Engelli Komisyonu Kayseri'de
5
Ruh Sağlığının En Güçlü İlacı: Uyku ve Melatonin
6
2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı
7
Vali Mehmet Fatih Çiçekli'ye Karaman'da Duygusal Uğurlama — Ardahan Ataması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları