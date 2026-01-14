Başkan Yalçın'dan Esat Ayata'ya Onur Gecesi — Kayseri Akabe Kitabevi'ne Vefa

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Akabe Kitabevi sahibi Esat Ayata için "Kitapla Geçen Bir Ömür" temalı onur gecesi düzenliyor. Etkinlik 16 Ocak 2026'da gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:15
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:15
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri’nin kitap denince akla gelen ismi Akabe Kitabevi sahibi Esat Ayata için bir onur gecesi düzenliyor. Program, Ayata'nın yayıncılık serüvenini, kitap sevgisini ve kültür dünyasında biriken tecrübelerini öne çıkaracak.

Ödüllü Yayıncıya Vefa

Esat Ayata, Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından verilen 2025 Yayıncılık Özel Ödülü ve Kitabevi Emek Ödülü sahibi olarak, "Kitapla Geçen Bir Ömür" temasıyla düzenlenecek programda konuşacak. Etkinlikte Dursun Çiçek, Mehmet Çetinkaya, Umut Türkmenoğlu, Prof. Dr. Faruk Karaaslan ve Prof. Dr. Celalettin Çetin Ayata’yı anlatacak.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın şunları söyledi:

"Esat Ayata, benim gibi kitap düşkünlerinin yakından tanıdığı ve sık sık bir araya geldiği bir isim. Akabe Kitabevi de Kayseri’de kitapseverlerin yolunun düştüğü bir mekan. 2025 yılında Türkiye Yayıncılar Birliği Özel Ödülü ile Kitabevi Emek Ödülü almış Esat Ayata’yı onurlandırmak için böyle bir program düzenledik. Tüm kitapseverleri bekliyoruz."

Tarih, Saat ve Yer

Kitapseverlerin ve edebiyat dünyasının yakından takip etmesi beklenen program, 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 19.00'da Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

