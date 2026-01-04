DOLAR
Bursa Terminali'nde Yılbaşı Dönüş Yoğunluğu

4 günlük tatilin sona ermesiyle Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul ve diğer şehirlere dönüş yoğunluğu yaşandı; BBBUS sefer sayısını artırdı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:58
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:59
Tatil dönüşü İstanbul yönüne yoğun talep sürdü

4 günlük tatilın sona ermesiyle birlikte, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde İstanbul ve diğer şehirlere dönmek isteyen Bursalıların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.

Özellikle İstanbul yönüne seyahat etmek isteyen vatandaşların terminale akın ettiği görüldü; yoğunluk gün boyunca devam etti. Yolcular, bilet ve peronlarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BBBUS seferlerinde artan talebe karşılık sefer sayısını artırdı.

Bursa Terminali ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında yaklaşık 1 dakika arayla toplam 11 araç sefer yaparak yolcu taşıdı.

Yetkililer, dönüş yoğunluğunun akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

