Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki Göstericilere Çağrı: 'Sokakları Terk Etmeyin'

Sürgündeki Rıza Pehlevi, rejimin zayıfladığını ve güvenlik güçlerinin görev bıraktığını söyleyerek İran’daki göstericilere 'Sokakları terk etmeyin' çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 06:55
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 06:55
Rejimin zayıfladığı ve güvenlik güçlerinin görevden kaçındığı iddiası

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi, yayınladığı video mesaj aracılığıyla İran'daki göstericilere seslendi.

Pehlevi, göstericilerin 3 gecedir sokakları doldurduğunu belirterek, 'Güçlü ve cesur varlığınızla, Ali Hamaney’in baskısını ve İran rejimini ciddi şekilde zayıflattınız' dedi.

İran yönetiminin rejime bağlı asker bulma ve sokaklardaki milyonlarca insanla başa çıkma konusunda zorlandığına dair güvenilir raporlar aldığını söyleyen Pehlevi, 'Şu ana kadar birçok silahlı kuvvet ve güvenlik gücü mensubu görev yerlerini terk etti veya halkı bastırmaya yönelik emirleri çiğnedi' ifadelerini kullandı.

Pehlevi, Hamaney’in elinde İran ve İranlıların düşmanı olduğunu belirttiği şiddet yanlısı azınlık bir paralı askerler grubunun kaldığını iddia ederek, 'Yaptıklarının bedelini ödeyeceklerini biliyorlar' dedi.

'Yalnız olmadığınızı bilin.' çağrısını yineleyen Pehlevi, İran halkına birlik olma ve protestolara destek çağrısını tekrarladı: 'Dünyanın dört bir yanındaki yurttaşlarınız gururla sesinizi haykırıyor ve onların görüntülerini televizyon ekranlarında mutlaka göreceksiniz.'

Pehlevi, özgür dünyanın İran halkının cesaretine hayran olduğunu vurgulayarak, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın cesareti dikkatle izlediğini ve yardıma hazır olduğunu açıkladığını hatırlattı. Mesajını, 'Sokakları terk etmeyin. Kalbim sizinle. Yakında yanınızda olacağımı biliyorum' sözleriyle sonlandırdı.

