Başkan yine seçilemedi: Yargıtay Başkanlığı seçimi yarına kaldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın görev süresinin dolması ile birlikte, dün Yargıtay Başkanı seçimleri yapıldı. Dün yapılan dört turda da salt çoğunluk sağlanamadı ve seçim bugüne ertelendi. Bugün 5. kez gerçekleştirilen seçimlerde de yine salt çoğunluk elde edilemedi. Böylece Yargıtay Başkanı seçimi, yarına ve 6. tura kaldı. Yarın gerçekleştirilecek olan 6. turda, mevcut adayların yanı sıra yeni adaylar da başvuru yaparak yer alabilecekler.

Son turda hangi aday ne kadar oy aldı?

Yargıtay Başkanı seçiminde bugün 348 üyeden 337 kişi oy kullandı. Son yapılan turda, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 127 oy, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 105 oy, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı. Böylece salt çoğunluk yine sağlanamadı. Salt çoğunluğun sağlanabilmesi için, bir adayın en az 175 oya ulaşması gerekiyor.

Yarın yapılacak 6. tura yeni adaylar da katılabilecek.