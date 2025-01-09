Başkanlık Siber Güvenlikte Orkestrasyon Sağlayacak

Yapay Zeka Politikaları Derneği'nden Önemli Değerlendirme

Zafer Küçükşabanoğlu, Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Kurucusu ve Başkanı, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulmasının siber güvenlik alanındaki önemini vurguladı. Küçükşabanoğlu, bu kararın, kamudaki kurumlarla birlikte özel sektör ve iş dünyasında gerçekleştirilmesi gereken adımların koordinasyonunu sağlamak için kritik olduğunu belirtti.

Küçükşabanoğlu, Mayıs ayında Milli Güvenlik Kurulu (MGK) açıklamasında yapay zeka alanındaki ilerlemenin insanlık için büyük fırsatlar sunduğuna dikkat çekildiğini hatırlatarak, bunun yanı sıra siber alanda oluşan yeni tehditlerin de beraberinde geldiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin yapay zeka çalışmalarında ilmi, askeri ve ekonomik sonuçlara hazırlıklı olması gerektiğine vurgu yaptı.

Egemenlik ve Ekonomik İstikrar Açısından Siber Güvenlik

Modern dünyada siber güvenliğin, ulusal güvenliğin ve ekonomik istikrarın korunmasında stratejik bir unsur olduğunu dile getiren Küçükşabanoğlu, siber güvenliğin her ülkenin gündeminde yer alması gerektiğini vurguladı. Ulusal güvenlik, kritik altyapıların korunması ve sosyal istikrarın sağlanması açısından siber güvenliğin dönüştürücü bir etkisi olduğunu söyledi.

Koordinasyon ve Orkestrasyonun Önemi

Küçükşabanoğlu, dünya genelinde birçok ülkede siber güvenlik alanında koordinasyonu sağlayan kurumlar bulunduğunu, Türkiye için de böyle bir üst yapı kurulmasının gerekli olduğunu belirtti. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olmasının konuya verilen önemi artırdığına inanıyor.

Diplomaside Siber Güvenliğin Rolü

Küçükşabanoğlu, diplomasi alanında siber güvenliğin en güçlü kozu haline geldiğini ifade etti. Önemli ülkelerin diplomatik ilişkilerinde siber güvenlik konusunu önceliklendirdiğini belirterek, güçlü bir dış politika için güçlü bir siber güvenlik altyapısına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Eğitim ve Farkındalığın Artırılması Gerekiyor

Son olarak, Küçükşabanoğlu, siber güvenlik alanında başarı için eğitim ve farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin siber güvenlik alanında dünyanın en iyi 10 ülkesi arasına girmesinin temelinin eğitimle atılacağını söyledi. Ülkemizde siber güvenlik liseleri ve üniversitelerde ilgili bölümlerin açılması gerektiğine dikkat çekti. Genç nesli bu alana yönlendirmenin Türkiye’yi siber güvenlikte bir lokomotif yapabileceğine inandığını ifade etti.