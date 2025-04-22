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Başkent’te 23 Nisan Coşkusu: 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde Özel Etkinlik

15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde gerçekleştirilen 23 Nisan etkinliği, çocuklara renkli ve eğlenceli bir deneyim sundu.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 14:39
Başkent’te 23 Nisan Coşkusu: 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde Özel Etkinlik

Başkentteki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde Unutulmaz 23 Nisan Etkinliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara özel etkileyici atölye etkinlikleri düzenledi.

Geleneksel Türk Sanatlarıyla Tanışma Fırsatı

Etkinlikler kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda, çocuklara ebru, tezhip, minyatür ve çini gibi geleneksel Türk süsleme sanatları tanıtıldı. Alanında uzman gönüllü eğitmenler eşliğinde çocuklar, bu sanat dallarını yakından deneyimleme imkanı buldular.

Yapay Zeka ve Kimya Atölyeleri ile Eğlence Dolu Bir Gün

Program dahilinde, çocukların yaratıcılıklarını keşfetmelerini sağlayan yapay zeka ve kimya atölyeleri ile keyifli anlar yaşandı. Ayrıca, Mamak Belediyesi Bando Takımı eşliğinde çocuklar şarkı söyleyip dans ederek, bayram coşkusunu sosyalleşti.

Geçmişten Gelen Mesajlar ve Bugünün Umudu

15 Temmuz Demokrasi Müzesi Müdürü Ali Haydar Atalar, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların Türkiye'nin umut ışığı olduğunu vurguladı. Atalar, “Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' sözüyle temelleri atılan bu anlamlı gün, aynı zamanda geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Çocukların Mutluluğu

Etkinliğe katılan Yücetepe İlkokulu öğrencisi Ayaz Avcı, yapay zeka atölyesinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadıklarını ve çok eğlendiğini belirtti. Avcı, 23 Nisan'ın çocuklara bir armağan olmasından dolayı mutlu olduğunu ve bayramları çok sevdiğini dile getirdi.

7 yaşındaki Melisa Ece Taş ise, “Burayı çok sevdik, her gün oynamak istiyoruz ama maalesef gelemiyoruz çünkü okullar var. 23 Nisan, coşku ve eğlence demek. Bugün çocukların bayramı.” diyerek etkinlikten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

Kültür ve Turizm Bakanlığının 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik atölye etkinlikleri düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki müzede gerçekleştirilen etkinliklerde, çocuklara, ebru, tezhip, minyatür ve çini gibi geleneksel Türk süsleme sanatları tanıtıldı. Çocuklar, alanında uzman gönüllü eğitmenler eşliğinde sanat dallarını deneyimleme fırsatı buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

Kültür ve Turizm Bakanlığının 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik atölye etkinlikleri düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki müzede gerçekleştirilen etkinliklerde, çocuklara, ebru, tezhip, minyatür ve çini gibi geleneksel Türk süsleme sanatları tanıtıldı. Çocuklar, alanında uzman gönüllü eğitmenler eşliğinde sanat dallarını deneyimleme fırsatı buldu.

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