DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,91 0,71%
ALTIN
4.607,14 -0,22%
BITCOIN
4.535.095,04 -1,32%

Başkent'te Türk Dünyası Eğitim Kurultayı: Eğitimde 'Türk Yüzyılı' Vurgusu

Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrupa Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği'nin Başkent'teki kurultayında "Türk Yüzyılı" vizyonu, ortak dil ve eğitim politikaları ele alındı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 13:01
Başkent'te Türk Dünyası Eğitim Kurultayı: Eğitimde 'Türk Yüzyılı' Vurgusu

Başkent'te "Türk Dünyası Eğitim Kurultayı" düzenlendi

Türk Yüzyılı vizyonu ve ortak eğitim politikaları tartışıldı

Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrupa Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği tarafından başkentte bir otelde düzenlenen "Türk Dünyası Eğitim Kurultayı" açılış konuşmalarıyla başladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım açılışta, TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'e ortak alfabe çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek, "Ulaşımdan savunmaya, eğitimden maneviyata işbirliği olacak. Türk birliğini, Turan'ı gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz." dedi.

Yıldırım, Türkiye'nin gücünün Türk dünyasının gücüyle eş anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin büyümesi Türk dünyasının büyümesidir. Türk dünyasının büyümesi, dünyada bir kutbun doğması ve etkili olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Yıldırım, "İç cepheyi sağlamlaştırmada bugüne kadar çok ciddi adımlar atılmıştır. Şimdi bu adımların neticesi inşallah alınacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ise kurultayın, "Türk Yüzyılı" vizyonunu eğitim üzerinden inşa etme niyetinin göstergesi olduğunu belirterek, kurultayın ana temasını şöyle özetledi: "Türk Yüzyılı'nda eğitim, ortak gelecek, ortak kimlik, ortak dil vurgusu, sadece dil temelli değil, aynı zamanda 21. yüzyılın ortak eğitim haritasının ilanıdır."

Kurultayda, Türk dünyasında eğitim alanındaki ortak politikaların belirlenmesi, ortak dil, tarih ve kültür ekseninde müfredat, sendikalar arası dayanışma ve ortak projelerin güçlendirilmesi ile "Türk Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda stratejik eğitim perspektiflerinin oluşturulması konuları ele alındı.

Kurultaya MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal ve Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert de katıldı.

Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrupa Avrasya Eğitim Sendikaları Birliğince, "Türk Dünyası Eğitim...

Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrupa Avrasya Eğitim Sendikaları Birliğince, "Türk Dünyası Eğitim Kurultayı" düzenlendi. Başkentte bir otelde yapılan kurultaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım (sol 3), Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan (sağ 3), MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal (sağ 2) ve Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert (sağda) katıldı.

Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrupa Avrasya Eğitim Sendikaları Birliğince, "Türk Dünyası Eğitim...

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor
2
Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor
3
Arıkan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile Görüştü
4
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar öldürüldü — Ailesi yasta
5
TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma
6
İsrail Saldırıları: Gazze'de Son 24 Saatte 76 Ölü, 281 Yaralı
7
ASSAN Group a Şok İddia: MKE ve TÜBİTAK ın Gizli Bilgileri Temin Edildi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini