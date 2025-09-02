Başkent'te Türk Dünyası Eğitim Kurultayı: Eğitimde 'Türk Yüzyılı' Vurgusu

Başkent'te "Türk Dünyası Eğitim Kurultayı" düzenlendi

Türk Yüzyılı vizyonu ve ortak eğitim politikaları tartışıldı

Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrupa Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği tarafından başkentte bir otelde düzenlenen "Türk Dünyası Eğitim Kurultayı" açılış konuşmalarıyla başladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım açılışta, TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'e ortak alfabe çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek, "Ulaşımdan savunmaya, eğitimden maneviyata işbirliği olacak. Türk birliğini, Turan'ı gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz." dedi.

Yıldırım, Türkiye'nin gücünün Türk dünyasının gücüyle eş anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin büyümesi Türk dünyasının büyümesidir. Türk dünyasının büyümesi, dünyada bir kutbun doğması ve etkili olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Yıldırım, "İç cepheyi sağlamlaştırmada bugüne kadar çok ciddi adımlar atılmıştır. Şimdi bu adımların neticesi inşallah alınacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ise kurultayın, "Türk Yüzyılı" vizyonunu eğitim üzerinden inşa etme niyetinin göstergesi olduğunu belirterek, kurultayın ana temasını şöyle özetledi: "Türk Yüzyılı'nda eğitim, ortak gelecek, ortak kimlik, ortak dil vurgusu, sadece dil temelli değil, aynı zamanda 21. yüzyılın ortak eğitim haritasının ilanıdır."

Kurultayda, Türk dünyasında eğitim alanındaki ortak politikaların belirlenmesi, ortak dil, tarih ve kültür ekseninde müfredat, sendikalar arası dayanışma ve ortak projelerin güçlendirilmesi ile "Türk Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda stratejik eğitim perspektiflerinin oluşturulması konuları ele alındı.

Kurultaya MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal ve Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert de katıldı.

