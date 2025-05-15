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Başkentte Çocuk Hemşireliği Sempozyumu Yapıldı

Ankara'da düzenlenen sempozyumda çocuk acil ve yoğun bakım hemşireliğinin güncel sorunları ele alındı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 20:29
Başkentte Çocuk Hemşireliği Sempozyumu Yapıldı

Başkentte Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu Gerçekleştirildi

Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından "Ankara Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyum, Hemşirelik Haftası kapsamında Ankara'da ilk kez gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, çocuk acil ve yoğun bakım hemşireliği alanının dinamik yapısının yanı sıra, bu alanda çalışan sağlık profesyonellerinin karşılaştığı güncel sorunlar, gelişmeler ve uygulama konularının tartışıldığı belirtildi.

Çocuk sağlığı alanında görev yapan hemşirelerin bir araya geldiği bu önemli etkinlikte, çocuk sağlığının toplumun geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğu vurgulandı. Kritik bakım süreçlerinde hemşirelerin yalnızca bilgi ve becerileriyle değil, aynı zamanda sabır ve özverileriyle de hayatlara dokunduğu ifade edildi.

Kritik Alanlarda Güçlü Dokunuş

Sempozyumun teması "Kritik Alanlarda Güçlü Dokunuş: Hemşireliğin Gücü" olarak belirlendi. Etkinlik kapsamında 15 ayrı oturumda, alanında uzman toplam 30 konuşmacı bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Bu sempozyum ile hemşirelerin bilgi ve becerilerini geliştirme, mesleki dayanışmanın artması ve bakım kalitesinin daha da ileriye taşınması hedeflendi.

Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından "Ankara Çocuk Acil ve Çocuk...

Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından "Ankara Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu" organize edildi. "Kritik Alanlarda Güçlü Dokunuş: Hemşireliğin Gücü" temasıyla düzenlenen sempozyum kapsamında, 15 ayrı oturumda alanında uzman 30 konuşmacı bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından "Ankara Çocuk Acil ve Çocuk...

Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından "Ankara Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu" organize edildi. "Kritik Alanlarda Güçlü Dokunuş: Hemşireliğin Gücü" temasıyla düzenlenen sempozyum kapsamında, 15 ayrı oturumda alanında uzman 30 konuşmacı bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

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