Başkentte Gaziantep Gastronomi ve Kebap Festivali başladı

Gaziantep lezzetleri Etimesgut'ta sergileniyor

Başkentte, Gaziantep'e ait yöresel ürünlerin tanıtılması amacıyla düzenlenen "Gaziantep Gastronomi ve Kebap Festivali" başladı.

Etimesgut ilçesindeki Ahi Mesut Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen festivalde Gaziantep yöresel ürünleri ve lezzetleri tanıtıldı.

Festivalde yaklaşık 70 farklı ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Gaziantep baklavası, baharatlar, meyve kuruları, salça, kuru dolma, yaprak sarma, kebap ve peynir çeşitleri stantlarda yer aldı.

Organizasyon temsilcisi Bora Çınarbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada festivalin 1 ton salça dağıtımıyla başladığını belirtti.

Çınarbay, halkın festivale yoğun ilgi gösterdiğini, tanıtılan ürünlerin tamamının doğal olduğunu vurguladı. Ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığınca denetlendiğini de işaret eden Çınarbay, "Halkımız bu konuda rahat olabilir. Üst düzey seviyede bütün önlemleri alarak çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Festival kapsamında en iyisini halkın hizmetine sunmayı amaçladıklarını dile getiren Çınarbay, bütün Ankaralıları festivale davet etti.

Festival, 21 Ekim'de sona erecek.

