Başkentte Gök Gürültülü Sağanak: Gölbaşı'nda İstinat Duvarı Yıkıldı, Dikmen Vadisi'nde Araçlar Mahsur

Başkentte öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak günlük yaşamı etkiledi; Gölbaşı'nda istinat duvarı yıkıldı, Dikmen Vadisi'nde araçlar selde mahsur kaldı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 12:26
Başkentte gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran gök gürültülü sağanak, başkentte günlük yaşamı aksattı. Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımı zorlaştırdı, trafik akışında aksamalar yaşandı.

Vatandaşlar korunacak alanlara yöneldi

Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı. Kent genelinde su birikintilerinin fazla olduğu noktalarda olumsuzluklar bildirildi.

Gölbaşı ve Dikmen Vadisi'nde hasar ve mahsur kalan araçlar

Gölbaşı ilçesindeki Seğmenler Mahallesi 978. Sokak'ta bulunan bir binanın istinat duvarı yağış nedeniyle yıkıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Çankaya ilçesine bağlı Dikmen Vadisi'nde ise dere suyunun taşması sonucu bir otomobil ve bir minibüs selde mahsur kaldı.

Ekiplerin müdahaleleri sürüyor

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, Dikmen Vadisi'nde mahsur kalan araçların dere yatağından çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

