Başkentte Sağanak Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Başkentte Sağanak Etkisini Gösterdi

Başkent Ankara'da dün akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli sağanak, Keçiören ilçesinde büyük hasara yol açtı. Özellikle Adnan Menderes Mahallesi'nde, binaların giriş ve bodrum katları suyla dolarken, sokaktaki araçlar da yağıştan etkilenerek zarar gördü.

Vatandaşlar Temizlik İçin Seferber Oldu

Günün ağarmasıyla birlikte, bölge sakinleri kendi imkanlarıyla dükkanlarını ve evlerini temizlemeye başladı. Aynı zamanda, cadde ve sokaklardaki suyun tahliyesi için vidanjörler de çalışmalara katıldı. Eczaneler, lokantalar ve diğer iş yerleri, sel sularının getirdiği zararla mücadele etmek zorunda kaldı.

“Bu Durum Her Yıl Yaşanıyor”

Anavatan Caddesi'nde dükkanı su basan esnaf Özlem Tohumcu, yaşananları dramatik bir dille anlattı. Tohumcu, "Dün gece yaşananlar çok kötüydü. Biz fırçalarla yağmur suyunu tahliye etmeye çalıştık, ama su seviyesi bir anda yükseldi. Sürüklenen araba ve konteynerler nedeniyle su bu tarafa geldi. Dükkanı kurtaralım derken canımızdan oluyorduk," dedi.

Mağduriyetler sürüyor

Eczacı Abdulkadir Yapar ise, her yağmurda mağdur olduklarını ifade ederek, "Daha önceleri de su baskınları oluyordu ama hiç bu kadar olmamıştı. İlk başta geçer diye düşündük. Sonra biz de korkmaya başladık. Gerçekten yukarıdan gelen sular, arabaların sürüklenmesi, neredeyse kaldırıma çıktı arabalar. Eczanede çok hasar oluştu" diye konuştu.

Evinde hasar oluşan Hatice Nazlıoğlu ise, "Torunlarımla evdeyken içeri hızla su bastığı için evden zor çıktık," şeklinde yaşadığı olayı paylaştı.

Ankara'da etkili olan sağanağın ardından ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Günün ağarmasıyla vatandaşlar dükkanlarını ve evlerini temizlerken cadde ve sokaklarda vidanjörlerle suyun tahliyesi yapıldı.

Ankara'da etkili olan sağanağın ardından ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Günün ağarmasıyla vatandaşlar dükkanlarını ve evlerini temizlerken cadde ve sokaklarda vidanjörlerle suyun tahliyesi yapıldı.