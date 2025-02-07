Basklar, Baskonia-Maccabi Tel Aviv Maçında İsrail'i Protesto Etti

Basklılar, Baskonia-Maccabi Tel Aviv Maçında İsrail'i Protesto Etti

İspanya'nın Vitoria kentinde bugün gerçekleştirilen THY Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde Baskonia ile Maccabi Tel Aviv arasında gerçekleşen maça büyük bir protesto damgasını vurdu. Şiddetli yağışa rağmen, binlerce kişi spor salonu önünde toplanarak İsrail'i protesto etti.

Binlerce Kişi Sokaklarda

İspanya'nın Bask bölgesi, geleneksel olarak Filistin'e destek veren tutumuyla dikkat çekerek, Maccabi Tel Aviv'e karşı organize edilen gösteride bir araya geldi. Kalabalık grup, Maccabi'nin Filistin'deki soykırımı aklamaya çalıştığı gerekçesiyle yürüdü. "İsrail'e boykot", "Katil İsrail", "Özgür Filistin" ve "Yaşasın Filistin'in özgürlük mücadelesi" gibi sloganlar atan eylemciler, sporun üzerinde etki sahibi değerlerin önemine vurgu yaptılar.

Protesto Manifestosu

Yürüyüşün ardından okunan manifestoda, "Sporun üzerinde değerler olduğuna inanıyoruz; soykırıma uğrayan halklarla dayanışma gibi. Maccabi'ye karşı oynanan maçlar, Filistin'deki soykırımın görünmez yapılmasını amaçlıyor. Bu yüzden oynanmaması gerektiğini savunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Diğer yandan, Palestinarekin Elkartasuna Platformu'nun çağrısına uyan birçok Baskonia taraftarı, karşılaşmanın ilk çeyreğinde tribünleri boş bıraktı ve daha sonra içeri girerek takımına destek verdi. Protesto nedeniyle polis, geniş güvenlik önlemleri aldı; spor salonunun giriş kapıları bile normalden farklı olarak düzenlendi.

Geçmişteki Protestolardan Farklı Değil

Maccabi Tel Aviv takımı, son iki yıldır İspanya'nın Madrid ve Barselona şehirlerinde oynadığı maçlar veya Avrupa'nın diğer kentlerindeki karşılaşmalar öncesinde protestolara maruz kaldı. Protestolar, İsrail'in tüm spor müsabakalarından dışlanması talebiyle sürdürüldü.