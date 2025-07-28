DOLAR
40,56 0,05%
EURO
47,05 1,51%
ALTIN
4.317,49 0,82%
BITCOIN
4.769.902,24 1,05%

Başkomiser Aysun Çağla Namdar'ın Cenazesi Kastamonu'da Defnedildi

Kayseri'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden başkomiser Aysun Çağla Namdar, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 14:53
Başkomiser Aysun Çağla Namdar'ın Cenazesi Kastamonu'da Defnedildi

Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Başkomiser Aysun Çağla Namdar, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı.

26 Temmuz’da Kayseri-Sarız kara yolu Kıskaçlı mevkisinde bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada başkomiser Namdar, Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ın özel kalem müdürüydü. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Namdar, burada hayatını kaybetti.

Namdar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Sivas'taki törenin ardından memleketi Kastamonu’ya getirildi. Nasrullah Kadı Camisi'nde öğle namazının ardından helallik alınarak dua edildi.

Cenaze namazının ardından Namdar, Okmeydanı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Törene Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aysun Çağla Namdar’ın bir çocuk annesi olduğu öğrenilirken, hayatı boyunca kendisini işine adamış bir kamu görevlisi olarak hatırlanacaktır.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren başkomiser...

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren başkomiser Aysun Çağla Namdar, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı. Namdar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Sivas'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Kastamonu'ya getirildi, Nasrullah Kadı Camisi'nde öğle namazı kılındı.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren başkomiser...

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren başkomiser Aysun Çağla Namdar, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı. Namdar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Sivas'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Kastamonu'ya getirildi, Nasrullah Kadı Camisi'nde öğle namazı kılındı.

İLGİLİ HABERLER

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

TOKİ'den 250 Bin Konut İçin Tarih Açıklandı

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin'de Tırın Yakıt Deposunda Patlama: 7 Yaralı
2
Bitlis'te 'Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları' Tarihi Gezilerle Tamamlandı
3
Hatay'da Serinyol-Madenli Kara Yolu Törenle Açıldı
4
Sarıyer'de Mobilya Atölyesinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti
5
Türk Mutfağı'nın Lezzetleri Dakar'da Tanıtıldı
6
Karla Kaplanan Sıklık Tabiat Parkı'nda Geyiklerin Keyfi
7
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor

Kayseri'den Öğrencilere 4.000 TL Nakit Destek İmkanı

TOKİ'den 250 Bin Konut İçin Tarih Açıklandı

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 84.000 TL Ödeme

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı