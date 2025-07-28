Başkomiser Aysun Çağla Namdar'ın Cenazesi Kastamonu'da Defnedildi

Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Başkomiser Aysun Çağla Namdar, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı.

26 Temmuz’da Kayseri-Sarız kara yolu Kıskaçlı mevkisinde bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada başkomiser Namdar, Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ın özel kalem müdürüydü. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Namdar, burada hayatını kaybetti.

Namdar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Sivas'taki törenin ardından memleketi Kastamonu’ya getirildi. Nasrullah Kadı Camisi'nde öğle namazının ardından helallik alınarak dua edildi.

Cenaze namazının ardından Namdar, Okmeydanı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Törene Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aysun Çağla Namdar’ın bir çocuk annesi olduğu öğrenilirken, hayatı boyunca kendisini işine adamış bir kamu görevlisi olarak hatırlanacaktır.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren başkomiser Aysun Çağla Namdar, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı. Namdar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Sivas'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Kastamonu'ya getirildi, Nasrullah Kadı Camisi'nde öğle namazı kılındı.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren başkomiser Aysun Çağla Namdar, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı. Namdar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Sivas'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Kastamonu'ya getirildi, Nasrullah Kadı Camisi'nde öğle namazı kılındı.