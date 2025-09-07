DOLAR
Bassirou Faye'den Kabine Hamlesi: Senegal'de 3 Bakanlıkta Görev Değişimi

Cumhurbaşkanı Bassirou Faye, Dışişleri, Adalet ve İçişleri bakanlıklarında önemli atamalar gerçekleştirdi; yeni isimler kabinede göreve başladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 15:25
Atama Detayları ve Yeni İsimler

Cumhurbaşkanı Bassirou Faye, kabinede önemli bir yenileme yaparak üç bakanlıkta görev değişikliğine gitti.

Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, Faye'nin Dışişleri, Adalet ve İçişleri bakanlıklarında değişiklik gerçekleştirildi.

Atamalar şu şekilde oldu:

Yassine FallAdalet Bakanlığı'na getirildi.

Cheikh Niang — eski Birleşmiş Milletler nezdinde Senegal Daimi Temsilcisi olarak görev yapmış olan Niang, Dışişleri Bakanlığı'na atandı.

Avukat Mouhamadou Bamba Cisseİçişleri Bakanlığı'na getirildi.

Faye'nin Seçim Başarısı ve Tarihi Notlar

Bassirou Faye, 24 Mart 2024'te düzenlenen seçimde ilk turda oyların yüzde 54,2'sini alarak zafer elde etmişti.

44 yaşındaki Faye, yalnızca Senegal'in değil, Afrika'nın da seçilmiş en genç cumhurbaşkanı unvanını kazanmış; ayrıca Senegal'de ilk turda seçilen ilk muhalif cumhurbaşkanı adayı olarak tarihe geçmişti.

