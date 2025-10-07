Batı Şeria'da 2 Yılda 152 Öğrenci ve Eğitimci Öldü

Filistin Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da eğitim ve öğretim alanında ağır kayıplar yaşandı. İsrail ordusunun son iki yılda düzenlediği baskın ve saldırılarda çok sayıda öğrenci ve eğitim personeli yaşamını yitirdi, yaralandı veya gözaltına alındı.

Bakanlığın açıkladığı can kaybı ve yaralı verileri

Açıklamada, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 110 öğrenci'nin öldüğü, 781'inin yaralandığı ve 393'ünün gözaltına alındığı belirtildi. Aynı dönemde eğitimciler arasında 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 23'ünün yaralandığı ve en az 198'inin gözaltına alındığı kaydedildi.

Üniversiteler ve yükseköğretim

Saldırılarda 37 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, en az 246 öğrenci yaralandı. Ayrıca 431 öğrenci ve 17 eğitim personeli gözaltına alındı. İsrail ordusunun Batı Şeria'da birçok okul ve üniversiteye düzenlediği baskınlar sonucu 2 okul yıkıldı.

Bölgesel bağlam

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığına dikkat çekildi. Söz konusu gelişmelerin eğitim sistemi üzerindeki etkileri vurgulandı.

Filistin Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı veriler, bölgedeki eğitim kurumlarının ve öğrencilerin maruz kaldığı riskin boyutunu gözler önüne seriyor.