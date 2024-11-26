Batı Şeria'da Filistinli Çiftçilere Yönelik Saldırılar Artıyor

İsrail Askerleri ve Yerleşimciler Batı Şeria'daki Filistinli Çiftçileri Hedef Alıyor

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bu yıl zeytin hasadının başlamasıyla birlikte 407 saldırı düzenledi. Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, zeytin hasadının ekim ayının ilk haftasında başladığını belirtti.

Olayların Detayları

Şaban, "İsrail ordusu ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, bu hasat mevsiminde Filistinli çiftçilere yönelik sayısız saldırı gerçekleştirmektedir" dedi. Bu saldırıların arasında, gözaltı, erişim kısıtlamaları ve fiziksel şiddet ile birlikte Nablus ve Cenin'de, iki kişinin ölümüne yol açan olaylar da yer almakta.

Saldırıların Dağılımı

Açıklamalara göre, 120 saldırının İsrail askerleri tarafından, 242 saldırının ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirildiği, 45 saldırının da ortaklaşa yapıldığı ifade edildi. Saldırıların yoğunlaştığı bölgeler arasında Nablus, Selfit ve El Halil yer almakta.

Zeytin Ağaçlarına Verilen Zarar

Bu süreçte tarım arazilerinin tahrip edilmesi, araç gereçlerin çalınması ve 3 bin 910 zeytin ağacının hasar görmesi de dikkat çeken noktalar arasında. Şaban, saldırılar önceki senelere göre ciddi bir artış gösterdiğine vurgu yaparak, bunun İsrail'in sistematik hedeflerle yürüttüğü politikalar sonucunda yaşandığını belirtti.

Filistinliler için Zeytin Ağacının Anlamı

Filistinli çiftçiler için zeytin ağacının önemli bir sembol olduğuna dikkat çeken Şaban, İsrail'in bu stratejileriyle zeytin hasadını sistematik bir şekilde hedef aldığını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.