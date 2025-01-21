Batı Şeria'da Filistinlilere Yönelik Şiddet Olayları Artıyor

Batı Şeria'da Filistinlilere Yönelik Şiddet Tırmanıyor

İsrail işgali altındaki Batı Şeria, son günlerde Filistin halkına yönelik düzenlenen şiddet olayları ile sarsılmaya devam ediyor. Yerleşimcilerin, işgal altındaki bölgelerdeki ev ve iş yerlerine gerçekleştirdiği saldırılar, yerel halkı hayatta kalma mücadelesine zorluyor.

Açıklamalara Göre İhlaller Artıyor

Batı Şeria'nın Kuzeyi'nde bulunan Kalkilya kenti çevresinde, Filistinli Ahmed Beşir yaşadığı saldırıyı şu sözlerle anlattı: "Evde sadece annem ve küçük bir çocuk vardı. Yaklaşık 40 yerleşimci evi yakmaya çalıştı, fakat Allah’ın lütfu ve komşularımın yardımı sayesinde bir felaket önlendi." Beşir, yeni satın aldığı kamyonun ve jeneratörünün ateşe verildiğini, evinin camlarının kırıldığını ve Filistinlileri korumaya çalışanların saldırıya uğradığını ifade etti.

Devlet Başkanlığı, Saldırıları Kınadı

Filistin Devlet Başkanlığı, yükselen şiddeti "İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşının bir parçası" olarak tanımlayarak kınadı. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "Bu saldırılar, Batı Şeria’nın bağlantısını koparma amacıyla şehirlerin girişlerine askeri kontrol noktaları ve demir kapılar kurma politikasıyla birleşti." ifadelerini kullandı.

Şiddetin Artması 2024'te Devam Ediyor

2024 yılında, Filistin topraklarında yapılan ihlallerdeki artış dikkat çekiyor. Filistin resmi kaynaklarına göre, bu yıl Batı Şeria'da 2971 ihlal gerçekleşirken, 10 Filistinli hayatını kaybetti, 14 binden fazla ağaç zarar gördü. Halen 770 bin'in üzerinde yerleşimcinin bulunduğu bölgede, şiddetin dozunun artması öne çıkıyor.

Son Olaylarda Yaralı Sayısı 21

Son günlerde yaşanan olaylarda, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde 21 Filistinli yaralanırken, birçok ev, iş yeri ve araç kundaklandı. Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ev baskınlarını sürdürdüğünü bildirdi. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 14 bin 300'ü geçtiği ifade edildi.