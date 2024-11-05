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Batı Şeria'da İsrail Askerlerinin Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail askerlerinin saldırısı sonucunda Batı Şeria'nın Kabatiye beldesinde 3 Filistinli öldü.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 18:36
Batı Şeria'da İsrail Askerlerinin Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

Batı Şeria'daki Saldırılar Devam Ediyor

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kabatiye beldesinde 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Filistin Sağlık Bakanlığı, yapılan saldırılarla ilgili bir bildiri yayımlayarak, Cenin kentine bağlı Kabatiye beldesinde birçok Filistinlinin İsrail ordusunun ateşine maruz kaldığını duyurdu. Açıklamaya göre, üzücü olay sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Artan Saldırılar ve Kaybede Hayatını Kaybedenler

7 Ekim 2023'ten bu yana doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gerçekleştirilen saldırılar sonucunda ölü sayısı 770'e ulaştı. Gazze Şeridi'ne yönelik başlatılan saldırılar, Filistinlilere yönelik eylemleri de artırmış durumda.

Gelişmeler, bölgede gerginliğin sürdüğünü ve insani krizin derinleştiğini gösteriyor. Yetkililer, uluslararası toplumun bu duruma dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.

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