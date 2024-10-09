Batı Şeria'da İsrail Güçlerinin Tanksavarla Vurduğu Evde Şiddetli Çatışmalar Yaşandı

İsrail Güçlerinden Batı Şeria'ya Operasyon

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey kesiminde yer alan Tubas şehrinin Akaba kasabasında bir evi kuşatıp "ENERGA" tanksavar roketiyle vurduğu bildirildi.

Tanıkların Açıklamaları

Görgü tanıkları, Akaba kasabasındaki bir evin vurulması sırasında içeride bulunanların durumu hakkında herhangi bir bilgi vermezken, İsrail ordusunun bölgeye yeni askeri takviyeler gönderdiğini duyurdu.

Çatışmaların Şiddeti

Aynı zamanda, Filistinli direnişçilerle İsrail güçleri arasında bölgede yoğun silahlı çatışmalar çıktığı ifade edildi. İsrail ordusuna ait bir askeri aracın da çatışmalar sırasında hedef alındığı öğrenildi.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları tarafından yapılan açıklamada, üyelerinin Akaba’ya saldıran İsrail güçleriyle şiddetli çatışmalar yürüttüğü ve bu güçlerin doğrudan hedef alındığı bildirildi. Patlayıcılar ve yoğun bir mermi yağmuru ile defansif hatlarına karşı baskı uygulandığı belirtildi.