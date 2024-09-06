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Batı Şeria'da İsrail'in Saldırıları Sonucu 7 Filistinli Yaralandı

İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırıları sonucunda Batı Şeria'da 7 Filistinli yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 06:29
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 06:29
Batı Şeria'da İsrail'in Saldırıları Sonucu 7 Filistinli Yaralandı

Batı Şeria'da Yeniden Şiddet Olayları

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerleri ve fanatik yerleşimcilerin düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaralandı. Bu şiddet olayları, bölgedeki gerilimi artırmaya devam ediyor.

Filistin Kızılayı'nın Açıklamaları

Filistin Kızılayı, yaptığı yazılı açıklamada, Cenin yakınlarındaki El-Celeme askeri kontrol noktasında, İsrail askerleri tarafından darp edilen 5 Filistinli'ye acil müdahalede bulunduklarını belirtti. Açıklamada, bu kişilerin vücutlarında morluklar ve yaralanmalar oluştuğu ifade edildi.

Yerleşimcilerin Saldırısı

Görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrailli yerleşimciler bu sefer Kuzey Ağvar'ın Aruf beldesinde yaşayan Filistinlilere saldırdı ve bu saldırıda belde halkından iki kişi yaralandı. Bu tür saldırılar, Filistin köylerinde sıkça yaşanan bir durum haline geldi.

Son Durum

İsrail ordusunun 28 Ağustos'tan itibaren gerçekleştirdiği "geniş çaplı" saldırılarda toplamda 39 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleşen saldırılarda 691 Filistinli hayatını kaybetti.

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