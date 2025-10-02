Batı Şeria'da İsrail Ordusu Filistin Sağlık Ekibine Saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da devam eden operasyonlar sırasında İsrail ordusu, Filistin sağlık ekiplerine yönelik saldırı gerçekleştirdi. Olayın merkezinde, Cenin'in batısındaki Yamun beldesi bulunuyor.

Yamun'da ambulansa müdahale

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yamun'da insani görev yürüten ambulanstaki ekibe saldırı düzenlendi; ekip darp edildi ve ambulansın alıkonulduğu bildirildi.

Baskınlar, ses bombaları ve zorla kepenk kapatma

WAFA haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail güçleri Yamun'a baskın düzenleyip ses bombaları kullandı ve Filistinlileri dükkanlarını kapatmaya zorladı.

Gözaltılar ve sağlık ekiplerine erişim engeli

İsrail askerlerinin çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı, darbettiği ve sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmasını engellediği kaydedildi.

Arazi el koyma kararları

FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail ordusu Ramallah'ın batısındaki Naleyn beldesi ve Deyr Kadis köyü ile kuzeybatısındaki Beytillo köyünde 35 dönümlük araziyi "askeri ve güvenlik" gerekçesiyle el koyma kararı aldı. Haberde ayrıca, yılbaşından bu yana Filistin topraklarına el koymak için toplam 52 askeri emir çıkarıldığı belirtildi.

Diğer baskınlar ve ev aramaları

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde, Merah Rabah köyüne düzenlenen baskında Filistinlilerin evlerine zorla girildiği, çok sayıda kişinin alıkonularak darp edildiği aktarıldı. Görgü tanıkları ayrıca güneydeki El Halil kentine bağlı İzna beldesinde de ev aramaları yapıldığını bildirdi.

Bağlam: 7 Ekim 2023 sonrası artan operasyonlar

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısını takiben, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı vurgulandı.

Not: Özel isimler, tarihler ve sayısal veriler haberde yer aldığı şekilde korunmuştur.