Batı Şeria'da İsrail Saldırısı: Arab Keabine İlkokulu Öğrencileri Şoke Oldu

Batı Şeria'daki Korkunç Saldırı

Batı Şeria'nın işgal altındaki Eriha kentinde, İsrail askerlerinin Arab Keabine İlkokuluna düzenlediği saldırıda şok edici anlar yaşandı. Öğrenciler yaşadıkları dehşeti,

Öğrencilerden Korku Dolu Anlatımlar

3. sınıf öğrencisi Melek Melihat, o anları AA muhabirine şöyle anlattı: "Hayatın ve eğitimin durduğu korku dolu anlardı. Babamın bizi savunduğu için gözlerimin önünde İsrail askerleri tarafından dövüldüğüne ve gözaltına alındığına şahit oldum."

4. sınıf öğrencisi Aya Melihat ise, "İsrailli yerleşimcilerin okulumuza saldırmasıyla hayatımızı kaybetmekle burun buruna geldik. İnsanlar korku içinde kaçıyordu," dedi.

Saldırıya Tepkiler ve Talepler

Arab el-Keabine Bedevi topluluğunun lideri Süleyman Melihat, saldırıları kınayarak, "Saldırganlar, yerleşimcilerin korumasıyla okula ve bölge halkına saldırıyor. Bizler için acil koruma talep ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Filistin Eğitim Bakanlığı da yaptığı bir açıklamada, İsrail ordusunun okullara düzenlediği saldırıların sıklaştığını vurgulayarak, bu tür olayların "tekrarlanan bir ihlal" haline geldiğini belirtti ve saldırılara karşı uluslararası topluma çağrıda bulundu.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, 706 Filistinli yaşamını yitirmiştir. Saldırılar sonucunda okullar ve öğrenciler ciddi tehdit altındadır.