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Batı Şeria'da Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir araçtan açılan ateşle bir İsrailli hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 17:28
Batı Şeria'da Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı

Batı Şeria'da Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İşgal altındaki Batı Şeria'da, seyir halindeki bir araç üzerinden yapılan iki silahlı saldırı sonucunda bir İsrailli öldü, bir diğeri ise yaralandı.

Saldırıların Detayları

İsrail devlet televizyonu KAN, olayın Ürdün Vadisi bölgesindeki Mehula Kavşağı civarında gerçekleştiğini bildirdi. Saldırılar, 90 numaralı otoyolda ve Tubas kentinin doğusundaki Rotem yerleşim birimi yakınında meydana geldi.

Kurbanın Yaşı ve Saldırının Araştırılması

Ölen kişinin 20'li yaşlarda olduğu belirtildi. Olayla ilgili İsrail Ordu Radyosu, saldırıda kullanılan aracın araştırıldığını aktarırken, daha fazla detaya yer verilmedi.

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