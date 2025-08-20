Batı Şeria'da Tek Gözünü Kaybeden Gazeteci Muaz Amarine Gözaltına Alındı

İsrail özel kuvvetleri, 38 yaşındaki Amarine'yi Beytullahim ile El Halil arasında durdurup bilinmeyen bir yere götürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da daha önce kurşunla tek gözünü kaybeden Filistinli gazeteci Muaz Amarine (38)'yi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Amarine, Beytullahim ile El Halil kentleri arasında aracında seyir halindeyken İsrail özel kuvvetleri tarafından durduruldu ve daha sonra bilinmeyen bir yere götürüldü.

Amarine'nin 2019'da üzerinde "Press" yazılı yelek bulunduğu halde İsrail askerlerinin plastik mermiyle açtığı ateş sonucu tek gözünü kaybettiği bildirildi.

Haberde, Amarine'nin 16 Ekim 2023'te gözaltına alındığı, tıbbi ihmal nedeniyle sağlık durumunun kötüleşmesine rağmen "idari tutuklu" olarak cezaevine gönderildiği; ancak 9 ay sonra Temmuz 2024'te serbest bırakıldığı belirtildi.