Batı Şeria'da Yeni Yasa Dışı Yerleşim Kuruldu: Nablus Yakınında Altyapı Başladı

Beyder Bedevi Haklarını Savunma Kuruluşu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Nablus'un güneyindeki Duma kasabasının doğusunda Şekara bedevi topluluğunun yaşadığı bölgeye sadece 400 metre uzaklıkta yeni yasa dışı bir yerleşim birimi kuruldu.

İsrailliler, buldozerlerle yeni yerleşim biriminin altyapı çalışmalarına başladı.

Filistin haber ajansı WAFA ise Nablus'un kuzeybatısında, Cenin ve Nablus arasındaki yol üzerinde bulunan Şavei Şomron yerleşim birimi yakınlarında bir grup İsraillinin Filistinlilerin araçlarına taşlarla saldırdığını bildirdi.

İsrailli yerleşimciler ayrıca El Halil'in güneyindeki Masafir Yatta bölgesinde, Filistinli bedevilerin yaşadığı Hırbet el-Fehit halkını tahrik etmek ve ekinlerine zarar vermek amacıyla getirdikleri hayvanları tarlalara sürdü.

İsrail askerleri de El Halil'in eski şehir bölgesinde çok sayıda iş yerini kapattı.

E1 Projesi ve Smotrich'in Açıklaması

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan, fakat Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1" projesi başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1" projesiyle, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor. Bu proje kapsamında 5 binden fazla Filistinlinin topraklarından sürülebileceği belirtiliyor.