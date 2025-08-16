DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0%
BITCOIN
4.823.101,1 -0,54%

Batı Şeria'da Yeni Yasa Dışı Yerleşim Kuruldu: Nablus Yakınında Altyapı Başladı

İsraillilerin Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus yakınında yeni yasa dışı yerleşim kurduğu, saldırılar ve E1 projesine dair genişleme planlarının sürdüğü bildirildi.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 23:28
Batı Şeria'da Yeni Yasa Dışı Yerleşim Kuruldu: Nablus Yakınında Altyapı Başladı

Batı Şeria'da Yeni Yasa Dışı Yerleşim Kuruldu: Nablus Yakınında Altyapı Başladı

Beyder Bedevi Haklarını Savunma Kuruluşu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Nablus'un güneyindeki Duma kasabasının doğusunda Şekara bedevi topluluğunun yaşadığı bölgeye sadece 400 metre uzaklıkta yeni yasa dışı bir yerleşim birimi kuruldu.

İsrailliler, buldozerlerle yeni yerleşim biriminin altyapı çalışmalarına başladı.

Filistin haber ajansı WAFA ise Nablus'un kuzeybatısında, Cenin ve Nablus arasındaki yol üzerinde bulunan Şavei Şomron yerleşim birimi yakınlarında bir grup İsraillinin Filistinlilerin araçlarına taşlarla saldırdığını bildirdi.

İsrailli yerleşimciler ayrıca El Halil'in güneyindeki Masafir Yatta bölgesinde, Filistinli bedevilerin yaşadığı Hırbet el-Fehit halkını tahrik etmek ve ekinlerine zarar vermek amacıyla getirdikleri hayvanları tarlalara sürdü.

İsrail askerleri de El Halil'in eski şehir bölgesinde çok sayıda iş yerini kapattı.

E1 Projesi ve Smotrich'in Açıklaması

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan, fakat Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1" projesi başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1" projesiyle, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor. Bu proje kapsamında 5 binden fazla Filistinlinin topraklarından sürülebileceği belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum İskilip'te 86 Yaşındaki Eldivas Babayiğit İçin Arama Başladı
2
Gazze'de Kıtlık Alarmı: Son 24 Saatte 2'si Çocuk 7 Filistinli Açlıktan Öldü
3
İstanbul'da Sosyal Medya 'Polis' Dolandırıcılığı: 3 Zanlı Tutuklandı
4
Antalya Kepez'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
5
Batman'da Kumar Operasyonu: 33 Kişiye 305 Bin Lira Ceza
6
İsrail, Sana Yakınlarındaki Haziz Elektrik Santralini Vurdu
7
Adana'da 7,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar