Batı Şeria'da Zeytin Hasadında Şiddet: Afaf Ebu Alya Hastanelik Edildi

Batı Şeria'da zeytin hasadı sırasında saldırı: Afaf Ebu Alya hastanelik oldu

KAYS EBU SEMRA - İşgal altındaki Batı Şeria'da zeytin toplamak için tarlaya giden Filistinli kadın, yüzleri maskeli kişilerin saldırısında ağır yaralandı. Afaf Ebu Alya (53), yaşadığı şoku atlatmaya ve tedavi görmeye çalışıyor.

Saldırı anı ve yaralanma

Ramallah kentinin kuzeyindeki Turmusayya kasabasından Ebu Alya, 19 Ekim'de zeytin toplamak için tarlaya giderken saldırıya uğradı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, maskeli ve eli sopalı bir kişinin bir kadının başına tekrar tekrar vurduğu, iki kişiye daha saldırıldığı görüldü.

Afaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada önce İsrail askerlerinin zeytin toplayan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombası attığını, ardından maskeli kişilerin saldırısının başladığını söyledi. Afaf sözlerini şöyle aktardı: "Yerimden ayrılmayıp akrabalarımın gelmesini bekledim. Sonra uzaktan gelen maskeli kişiler gördüm. Bunların yabancı aktivistler olduğunu zannettim...."

Afaf, göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadığını, ardından "Bilincimi kaybedene kadar sopalarla başıma ve sırtıma defalarca vurdular." dedi. Saldırı sonrası Ebu Alya, Ramallah'ta bir hastanede tedavi altına alındı ve başındaki ile sırtındaki darbeler nedeniyle hâlâ ızdırap çektiğini belirtti.

Ailenin deneyimi ve tepkisi

Afaf'ın akrabası Eymen Ebu Alya da aynı saldırıda hedef oldu. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Eymen, saldırganların aracını yakmaya çalıştığı sırada kendini kurtarmaya çalışırken görülüyor. Eymen, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Sonrasında bir grup İsrailli saldırıya başladı. Ben de aracı yakmasınlar diye başka yere çekmeye çalıştım ama İsrailliler aracın lastiklerini parçaladı ve camlarını kırdı. Yaklaşık 50 kişiydiler. Beni araçtan çıkarmaya ve darbetmeye çalıştılar. Aldığım yaralara rağmen aracın arka kapısından kaçmayı başardım. Daha sonra da aracı yaktılar."

Eymen, akrabası Afaf için, "İsrailliler öldürme kastıyla onu başından darbetti. Ölümden döndü." ifadelerini kullandı. Aile, çocukların da saldırıya uğradığını ve araçların ateşe verildiğini aktardı.

Toprağa bağlılık ve hasada devam iradesi

Aile fertleri saldırıya rağmen toprağı terk etmeyeceklerini vurguladı. Eymen, topraklarına bağlılıklarını "Burası bizim toprağımız ve toprak namustur. Saldırılara ve şiddete rağmen onu terk etmeyeceğiz. Geri dönüp zeytinleri toplayacağız ve onları da İsraillilere bırakmayacağız." sözleriyle özetledi.

Batı Şeria'da zeytin hasadı mevsimi, bölgedeki gerilim ve çatışma riskini artırırken, maskeli ve silahlı grupların zaman zaman İsrail askerlerinin himayesinde Filistinli çiftçilere yönelik saldırıları sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor.

