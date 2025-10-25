Batı Şeria el-Muğayyir'de İsrailliler Filistinlilere Ait Araçları Yaktı

Batı Şeria el-Muğayyir'de yeni saldırı: Araçlar ateşe verildi

Saldırı ve köydeki gelişmeler

Yerel kaynakların aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler gruplar halinde Ramallah'ın doğusundaki el-Muğayyir köyünün batı kesimine baskın düzenledi. Saldırganlar köyde Filistinlilere ait araçları ateşe verdi, bir Filistinlinin evine ve bir diğerinin çiftliğine saldırıda bulundu.

Köydeki Filistinliler, gaspçı İsraillilerin saldırılarına karşı koymaya çalıştıklarında, İsrail ordusu köye baskın düzenledi ve ses ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

FKÖ verileri ve bölgesel bağlam

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)na bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetti ve 33 Filistinli bedevi topluluğu yerinden edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

