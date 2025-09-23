Batı Şeria Ramallah'ta 20 yaşındaki Said Murad Nasan öldü

Mugayyer'de silahlı saldırıda 20 yaşındaki Said Murad Nasan hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te baskılar arttı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 19:55
Mugayyer'de düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı ve yaralananlar

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Mugayyer beldesine düzenlenen silahlı saldırıda 20 yaşındaki Said Murad Nasan yaşamını yitirdi. Olayda ayrıca 4 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayınlanan Sağlık Bakanlığı açıklamasında, saldırının silahlı İsrailliler tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Olayla ilgili ayrıntılar henüz resmi kaynaklarca genişletilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış gözlemleniyor.

Raporda, işgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsraillinin Filistin topraklarını gasbettiği belirtiliyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

