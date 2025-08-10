Batı Trakya'da Orman Yangını: Gümülcine Yakınlarındaki Kalkanca Tahliye Edildi

Batı Trakya'nın Gümülcine kenti yakınlarında bu sabah bir orman yangını çıktı. Yangın, yerleşim alanına yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kalkanca yerleşim yerinin tahliye edilmesine yol açtı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, tarım arazileri ve otluk alanlardan geçerek yerleşim yerine yaklaşınca, bölge sakinlerine 112 Acil Yardım hattı üzerinden tahliye çağrısı yapıldı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında 82 itfaiyeci, 22 araç, 3 kara ekibi, 3 helikopter, 2 uçak ve Kızılhaç gönüllüleri görev aldı. İtfaiye ekipleri, alevlerin Kalkanca'ya ulaşmasını önlemek için yoğun bir çaba sarf etti.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına bağlı Sivil Koruma Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan yangın tehlike haritasına göre, bugün Attika, Viotia ve Eğriboz bölgeleri için en yüksek yangın riski seviyesi olan kategori 5 ilan edildi.

