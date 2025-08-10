DOLAR
40,66 0%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.443,86 0%
BITCOIN
4.817.551,31 -1,5%

Batı Trakya'da Orman Yangını: Gümülcine Yakınlarındaki Kalkanca Tahliye Edildi

Batı Trakya'da Gümülcine yakınlarındaki orman yangını nedeniyle Kalkanca yerleşim alanı tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 14:31
Batı Trakya'da Orman Yangını: Gümülcine Yakınlarındaki Kalkanca Tahliye Edildi

Batı Trakya'nın Gümülcine kenti yakınlarında bu sabah bir orman yangını çıktı. Yangın, yerleşim alanına yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kalkanca yerleşim yerinin tahliye edilmesine yol açtı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, tarım arazileri ve otluk alanlardan geçerek yerleşim yerine yaklaşınca, bölge sakinlerine 112 Acil Yardım hattı üzerinden tahliye çağrısı yapıldı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında 82 itfaiyeci, 22 araç, 3 kara ekibi, 3 helikopter, 2 uçak ve Kızılhaç gönüllüleri görev aldı. İtfaiye ekipleri, alevlerin Kalkanca'ya ulaşmasını önlemek için yoğun bir çaba sarf etti.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına bağlı Sivil Koruma Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan yangın tehlike haritasına göre, bugün Attika, Viotia ve Eğriboz bölgeleri için en yüksek yangın riski seviyesi olan kategori 5 ilan edildi.

Batı Trakya’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gümülcine kenti yakınlarında, bu sabah ormanlık...

Batı Trakya’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gümülcine kenti yakınlarında, bu sabah ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle, şehre yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan Kalkanca yerleşim alanı tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, kara ve hava araçlarının desteğiyle alevlerin Kalkanca’ya ulaşmasını önlemek için yoğun çaba gösterdi.

Batı Trakya’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gümülcine kenti yakınlarında, bu sabah ormanlık...

Batı Trakya’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gümülcine kenti yakınlarında, bu sabah ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle, şehre yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan Kalkanca yerleşim alanı tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, kara ve hava araçlarının desteğiyle alevlerin Kalkanca’ya ulaşmasını önlemek için yoğun çaba gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalçın: En Düşük Memur Maaşı 67 Bin Lira Olmalı
2
Bakan Göktaş Bingöl'de 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu ile Kardeşlik Sofrası Düzenledi
3
Yeşilırmak Nehrinde Boğulma Olayı
4
Esenler'de 3 Apartmanı Vuran Yangın Kontrol Altına Alındı
5
İzmir'de Sıcak Hava Etkisini Gösteriyor
6
Adana'da Jandarma, Piknikçileri Orman Yangınlarına Karşı Uyardı
7
Karaman'da Hafif Ticari Araç Yaya Kadın Çarptı, Hayatını Kaybetti

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı