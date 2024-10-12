Batı Trakya Türkleri Atanmış Müftüleri Protesto Etti

İskeçe'deki Protesto

Batı Trakya Türkleri, Yunan devletinin atamış olduğu müftülere karşı dün İskeçe'deki Çınar Camii'nde eylem gerçekleştirdi. Bu protesto, toplumun dini liderlerine sahip çıkma isteğini gösteriyor.

BTTADK Açıklama Yayımladı

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK), 11 Ekim Cuma günü Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı'nın Genel Sekreteri Yorgos Kalancis'in katıldığı İskeçe Medresesi açılışında, atanmış müftülerin açılış sonrasında Çınar Camii'nde Cuma namazı kılmayı denediğini belirtti. Toplumsal Tepki

Açıklamada, azınlık mensuplarının atanmış müftüleri camiden uzaklaştırdığı ve İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa’ya destek verdikleri vurgulandı. Protestonun amacı, Türk azınlığın seçtiği liderlere makamlarının iade edilmesi ve provokatif eylemlerin sona ermesi gerektiğinin altını çizmektedir.

Yunanistan'daki Durum

Yunanistan'da, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın dini liderleri ve vakıf yönetimleri, devlet tarafından atanmaktadır. Türk azınlık ise kendi seçtikleri müftülerin görevde olmasını talep etmektedir. Bu tür uygulamalara karşı çıkılması, toplumsal bir dayanışma ve irade beyanı niteliği taşımaktadır.