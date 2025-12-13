Batıçim CDP'ye İlk Kez Girerek İklim ve Su Güvenliğinde 'B' Skoru Aldı

Uluslararası platformda şeffaflık ve yönetim başarısı

Batıçim, çevresel raporlama platformu Carbon Disclosure Project (CDP)'te bu yıl ilk kez yer aldı. Şirket, sürdürülebilirlik ve şeffaf yönetim anlayışını uluslararası alanda tescilleyerek, CDP'nin 2024 yılı iklim değişikliği ve su güvenliği değerlendirmesinde 'B' derecesi elde etti.

Dünyanın en prestijli çevre raporlama platformlarından biri olan Carbon Disclosure Project - Karbon Saydamlık Projesi (CDP), 2025 yılı iklim değişikliği ve su güvenliği derecelendirme sonuçlarını açıkladı. Bu yıl ilk kez CDP'de yer alan Ege Bölgesi'nin köklü sanayi kuruluşlarından Batı Anadolu Şirketler Topluluğu'nun amiral gemisi Batıçim, hem 'İklim Değişikliği' hem de 'Su Güvenliği' alanlarında 'B' skoru ile değerlendirildi.

CDP kapsamındaki 'B' seviyesi, ekspertiz notuna göre şirketin iyi yönetim uygulamalarına sahip olduğunu; iklim ve su yönetimi süreçlerinin sistematik yürütüldüğünü, risk ve fırsat analizlerinin düzenli ele alındığını ve şeffaf raporlama anlayışının güçlü biçimde uygulandığını gösteriyor.

Sürdürülebilirlik karar alma süreçlerinin odağında

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Üyesi ve Üretim Operasyon Grup Başkanı Caner Türkyener, sürdürülebilir değer oluşturma anlayışı ile uluslararası iyi uygulamaları yakından takip ettiklerini belirtti. Türkyener, değerlendirme sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu yıl ilk kez dahil olduğumuz CDP değerlendirmesinde elde ettiğimiz seviye, sürdürülebilirliği, tüm karar alma süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak ele aldığımızı ortaya koyuyor. İklim değişikliği ve su yönetimi gibi kritik alanlarda oluşturduğumuz sistematik yapının, şeffaf iletişim anlayışımızla birlikte uluslararası bir platformda karşılık bulmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de çevresel etkilerimizi azaltmaya ve sürdürülebilirlik performansımızı sürekli geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Açıklamaya göre, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanındaki adımlarını uluslararası arenaya taşıyan Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, 2024 yılında ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlamıştı. Grup, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Atık Yönetim Müdürlüğü kurdu; emisyon azaltmaya yönelik alternatif hammadde ve alternatif yakıt çalışmalarını sürdürüyor.

Grup ayrıca çevresel ve finansal sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla Ağustos 2024'te ilk yeşil kredi kullanımını duyurdu ve dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)'ın imzacıları arasında yer alıyor.

BATI ANADOLU ŞİRKETLER TOPLULUĞU İCRA KURULU ÜYESİ VE ÜRETİM OPERASYON GRUP BAŞKANI CANER TÜRKYENER